¿Los frenos de su carro hacen ruido? Causas y cómo solucionarlo

Un ruido extraño al frenar suele ser una de esas señales que ningún conductor ignora, incluso cuando aparece de forma esporádica. Por ejemplo, los chillidos al pisar el pedal no solo generan incomodidad, también despiertan dudas sobre el estado real del sistema de frenos. En muchos casos, estos ruidos aparecen de la nada y cambian según la velocidad, las condiciones climáticas o el uso diario del vehículo.

Con esto en mente, expertos de Kia explican las razones más comunes por las que los frenos hacen ruido y qué soluciones aplicar en cada caso.

1. Desgaste natural de las pastillas de freno

Las pastillas de freno están hechas para desgastarse con el uso. Cuando su material se reduce al límite, una lámina metálica entra en contacto con el disco y aparece el típico chillido. Ese sonido es una advertencia clara de que ya cumplieron su ciclo.

En este punto, lo recomendable es cambiar las pastillas cuanto antes para evitar daños mayores en los discos y conservar una frenada efectiva. También conviene revisar el estado del disco, porque un desgaste avanzado puede obligar a reemplazarlo.

2. Pastillas de freno de baja calidad

No todas las pastillas son iguales. Las de baja calidad suelen desgastarse más rápido, ajustan mal o no cuentan con los sistemas de sujeción adecuados, lo que termina generando vibraciones y ruidos.

La solución pasa por elegir pastillas de buena calidad, compatibles con el modelo del vehículo y acordes con las especificaciones del fabricante. Si tiene dudas, siempre es mejor apoyarse en un especialista.

3. Suciedad acumulada en el sistema de frenos

Polvo, arena, barro o residuos del camino pueden quedarse atrapados entre las pastillas y los discos, provocando ruidos al frenar. Esto es más común en recorridos por vías destapadas o en condiciones de humedad. Una limpieza periódica del sistema, usando aire a presión o productos específicos para frenos, ayuda a evitar estos sonidos y a mantener el rendimiento del frenado.

4. Discos de freno en mal estado

Con el paso del tiempo, los discos también se desgastan. Rayones profundos, deformaciones o un grosor irregular pueden generar ruidos, vibraciones e incluso sensación de pulsación en el pedal. Revisarlos de forma periódica es determinante. En algunos casos se pueden rectificar, pero cuando el desgaste es severo, lo más sensato es reemplazarlos.

5. Falta de lubricación

Elementos como los pasadores o guías de las pinzas necesitan lubricación para moverse correctamente. Cuando esto no ocurre, aparece fricción innecesaria y, con ella, el ruido. La solución es aplicar lubricante específico para frenos en las piezas móviles, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante y evitando productos inadecuados.

6. Asentamiento de frenos nuevos

Después de cambiar pastillas o discos, es normal que aparezcan ruidos durante los primeros kilómetros. Es parte del proceso de adaptación entre las superficies de contacto. Para este caso, es recomendable una conducción suave y evitar frenadas bruscas.

Recomendaciones generales para el sistema de frenos

Realizar revisiones periódicas del sistema de frenos es importante para garantizar su correcto funcionamiento y evitar daños mayores. De acuerdo con los expertos, lo recomendable es hacer una inspección al menos una vez al año o cada 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de conducción y del uso que se le dé al vehículo.

Mantener el sistema limpio y libre de polvo, suciedad o residuos también es fundamental, ya que estos elementos pueden afectar el rendimiento y generar ruidos innecesarios. Asimismo, es importante utilizar repuestos de buena calidad y respetar siempre las especificaciones del fabricante.

Por último, una conducción más preventiva ayuda a prolongar la vida útil de pastillas y discos. Evitar frenadas bruscas, mantener una velocidad adecuada y frenar de manera progresiva siempre que sea posible no solo reduce el desgaste, sino que también mejora la seguridad en la vía.

