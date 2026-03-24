Los Kia EV2 y Telluride llegarán a Colombia en 2026

EV2 es un vehículo eléctrico compacto, llegaría por debajo de los COP 100.000.000. Foto: kianewscenter

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34.063 unidades matriculadas y una participación de mercado del 13,4 % hicieron de Kia la marca de autos más vendida en Colombia en 2025. La firma coreana lideró el mercado con productos con trayectoria en el país, como el compacto Picanto —7.379 matrículas— y vehículos que recientemente se sumaron a su portafolio y gozaron de gran demanda, como el K3, el favorito de los colombianos el año pasado —con 9.728 ventas.

Durante el primer bimestre de 2026, Kia conservó su liderazgo con 6.692 matrículas y un crecimiento de 54,4 % cuando se compara con las 4.334 registradas en el mismo periodo del año pasado. Para este año, la marca espera superar las 45.000, apoyada en sus productos clave, su oferta en la mayoría de tipos de propulsión y la llegada de vehículos con reconocimiento mundial.

Jorge Neira es el director general de Kia en Colombia. En entrevista, el directivo habló sobre la actualidad de la marca de carros más vendida en el país, los motivos por los que sus clientes la eligen y la llegada de nuevos híbridos y referencias inéditas para el país, como el compacto cero emisiones EV2 y el SUV Telluride.

¿Cómo ha sido el desempeño de Kia en Colombia en 2026?

El crecimiento de Kia Colombia ha sido excepcional. El año pasado cerramos como la marca número uno en Colombia con una participación del 13,4 %. Este año, en los primeros dos meses, hemos crecido más del 54 % año contra año, en una industria que también crece cerca del 45 %.

¿Cuáles han sido las decisiones clave para lograr este crecimiento sostenido?

Nuestra premisa ha sido ser optimistas y no tener miedo de apostar por el crecimiento. Siempre hemos creído en el mercado y hemos trabajado por asegurar suficiente inventario para responder a la demanda. Además, han sido claves los nuevos lanzamientos, la apertura de concesionarios y una estrategia sólida de posventa enfocada en cobertura y servicio al cliente.

Entonces la disponibilidad ha sido clave

Sí, definitivamente. Siempre hemos apostado por tener inventario suficiente. No nos ponemos límites y creemos en el potencial del mercado, lo que se refleja en los resultados.

K3 ha sido clave en los resultados de la marca. ¿A qué se debe su aceptación por el consumidor?

Es una mezcla de todo. Por dimensiones es un carro del segmento C con las prestaciones y precio de uno del B. Ofrece diseño, tecnología y equipamiento a un precio competitivo y eso lo hace muy atractivo.

¿Cuántos vehículos esperan matricular en 2026 y con cuántos cree que cerrará la industria este año?

Hace unos meses hicimos una planeación inicial con una industria de 270.000 unidades, con unas 38.000 de Kia, pero con la dinámica actual vemos que será uno de los mejores años de la industria automotriz en Colombia, con matrículas por encima de las 300.000. Kia podría cerrar por encima de las 45.000 unidades, alcanzando cerca del 15 % de participación, lo cual sería histórico.

¿Qué novedades presentará la marca este año para apoyar esa proyección?

Tendremos varios lanzamientos. Ya lanzamos la nueva Carnival híbrida. Viene la Sorento híbrida. En mayo llegará a Colombia la nueva Seltos, primero a gasolina y hacia fin de año híbrida. También en mayo veremos uno de los lanzamientos más importantes de la marca, será el EV2, el eléctrico de entrada de la marca. Además, tendremos uno de los íconos más importantes de la marca que desafortunadamente Colombia no había tenido: la nueva Telluride 2027.

¿Cuál será el precio de su próximo eléctrico de entrada, el EV2?

Aún es temprano, pero buscamos que sea muy competitivo y probablemente llegue por debajo de los 100 millones de pesos.

¿Qué planes hay en posventa e infraestructura?

Tenemos un plan de expansión importante. Recientemente inauguramos una nueva vitrina en Bogotá y próximamente abriremos otra cerca del Centro Andino. Seguiremos fortaleciendo nuestra red y la experiencia del cliente en todo el país.

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¿Cómo conservan la confianza en sus productos en un mercado que constantemente recibe nuevas marcas —en su mayoría de origen chino— a precios competitivos?

El consumidor colombiano ya entiende que no todo es precio. El respaldo es fundamental y el que tiene Kia hoy no lo ofrece ninguna marca. Tenemos la mejor posventa, la mejor cobertura nacional, la mejor garantía, también vitrinas y concesionarios, con la que nadie puede competir. Cuando a esto se suma que nuestro precio de reventa es muy bueno y favorable, Kia se convierte en una marca aspiracional y seductora.