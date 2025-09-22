Mazda CX-30 se actualiza con ligeros cambios en diseño y tecnología

En el apartado mecánico, se mantiene el motor Skyactiv-G de 2.5 litros en su versión atmosférica, con 186 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de seis velocidades, configuración ya presente en la generación anterior. Foto: Mazda

Mazda anunció la actualización del CX-30 para el modelo 2026. Aunque las modificaciones no son radicales, la marca busca mantener competitivo a este SUV dentro del segmento compacto. La gama incorpora ajustes de diseño, mantiene la tracción total i-Activ (como equipamiento estándar) y conserva su oferta de motorizaciones, acompañadas con un conjunto de asistencias a la conducción y sistemas de seguridad.

En el apartado mecánico, se mantiene el motor Skyactiv-G de 2.5 litros en su versión atmosférica, con 186 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de seis velocidades, configuración ya presente en la generación anterior.

Una de las novedades llega en el chasis, con la incorporación de un diferencial de deslizamiento limitado (LSD) que actúa mediante el sistema de frenos y con la recalibración de los amortiguadores. Estos ajustes suponen una dirección más precisa, mayor estabilidad y una mejor capacidad para absorber irregularidades del camino.

Las versiones del Mazda CX-30 2026

Más allá de los ajustes en chasis y diseño, el verdadero atractivo del Mazda CX-30 2026 está en la variedad de versiones que ofrece, cada una pensada para un perfil de conductor distinto.

La versión inicial, denominada CX-30 2.5 S, establece un punto de partida robusto. Incluye de serie un paquete de asistencias i-Activsense, con control de crucero por radar, alerta de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril. En el interior, equipa una pantalla de 8.8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto mediante conexión por cable.

El salto se percibe claramente en el CX-30 2.5 S Select Sport, que incorpora conectividad inalámbrica para smartphones, asientos calefactables, ajuste eléctrico para el conductor y rines de 18 pulgadas en acabado negro.

Un peldaño más arriba, el CX-30 2.5 S Preferred refuerza la sensación de calidad. La pantalla crece a 10.25 pulgadas y ahora es táctil, lo que mejora la interacción con Apple CarPlay y Android Auto. A ello se suma un techo corredizo que aporta un aire más premium al habitáculo.

El CX-30 2.5 S Premium se ubica como la versión más equipada dentro de la oferta con motor atmosférico. Incorpora sistema de visión de 360 grados, volante calefactable y un equipo de sonido Bose con 12 altavoces, elementos que amplían el nivel de confort y tecnología frente a las versiones inferiores.

Y en lo más alto de la gama la ocupan las versiones con motor turbo. El Skyactiv-G 2.5 Turbo eleva la potencia hasta 250 caballos de fuerza y 320 lb-pie de torque, lo que cambia radicalmente el comportamiento del CX-30.

A partir de esta motorización se ofrecen dos variantes. La CX-30 2.5 Turbo Aire Edition combina el rendimiento con un interior en tonalidades claras, mientras que la CX-30 2.5 Turbo Premium Plus reúne el equipamiento más completo, incluyendo el asistente de conducción en tráfico (Cruising and Traffic Support), orientado a disminuir la fatiga en condiciones de tráfico pesado.

Precios del Mazda CX-30 2026

Mazda confirmó que la actualización del CX-30 debutará inicialmente en el mercado estadounidense, donde toda la gama 2026 registrará un ajuste en los precios que oscila entre 500 y 700 dólares frente al modelo anterior. Aunque por ahora no hay una confirmación oficial, no sería extraño que algunas de estas mejoras se trasladen a la versión que se comercializa en Colombia.

Estos son los valores anunciados para Estados Unidos:

CX-30 2.5 S : USD 25.975

CX-30 2.5 S Select Sport : USD 27.660

CX-30 2.5 S Preferred : USD 29.290

CX-30 2.5 S Aire Edition : USD 29.850

CX-30 2.5 S Carbon Edition : USD 31.030

CX-30 2.5 S Premium : USD 33.240

CX-30 2.5 Turbo Aire Edition : USD 34.410

CX-30 2.5 Turbo Premium Plus: USD 37.900

