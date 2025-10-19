Mazda enchufa a la CX-60: su primer PHEV llegó a Colombia

Llegó a Colombia la Mazda CX-60 PHEV. Foto: Mazda

La naturaleza del híbrido enchufable. Una dinámica que propone el trabajo en mecánico común en los híbridos: el conjunto entre el bloque a gasolina y la batería eléctrica. Pero en este caso su ventaja es la capacidad de recargar el componente eléctrico mediante fuentes externas.

Su hábitat es mixto: la carretera y la ciudad. El primero, dando prioridad al motor a gasolina; el segundo —si la carga lo permite— se concentra en la batería eléctrica y sus motores. Este mundo —quizás el más inusual del segmento híbrido colombiano— aterriza en Mazda en una de sus SUV: CX-60, que estará disponible a mediados de noviembre.

Ángela López, presidenta de Mazda de Colombia, habló con El Espectador sobre la llegada del CX-60 PHEV, el primer híbrido enchufable de la marca en el país. Explicó las características del nuevo producto, la actualidad de la marca y sus novedades para el próximo Salón del Automóvil de Bogotá, que tendrá lugar del 14 al 23 de noviembre.

¿Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de la CX-60 en Colombia?

La CX-60 ha tenido una recepción muy buena desde que llegó. Entró a un segmento que apenas se está consolidando y desde el inicio llamó la atención por su diseño y desempeño. Empezamos con la versión mild hybrid. Hoy vendemos en promedio unas 40 unidades al mes. Cuando hay disponibilidad, la demanda es alta. Es un modelo que elevó el nivel de nuestro portafolio de SUV tanto en tecnología como en sensaciones de manejo.

¿Por qué decidieron incursionar en el mercado de los híbridos enchufables?

Porque creemos que es una solución ideal para un país como Colombia. Con un híbrido enchufable puede moverse en modo eléctrico en ciudad, con autonomía suficiente para los recorridos diarios, y al mismo tiempo tiene un motor a gasolina de gran desempeño para viajes largos. Así evitamos que el consumidor esté pensando todo el tiempo en la autonomía y en si va a encontrar puntos de carga. Es una tecnología que combina libertad, eficiencia y potencia.

¿Qué nos puede contar sobre el desempeño de esta nueva versión PHEV de la CX-60?

Es un carro con carácter deportivo. Tiene un motor a gasolina 2,5 litros que, junto al motor eléctrico, alcanza 323 caballos de potencia y más de 500 Nm de torque. Usa una transmisión de ocho velocidades, que le da una respuesta inmediata y directa. Además, incorpora una suspensión delantera de doble brazo y trasera multibrazo, que mejora el comportamiento dinámico. Es una SUV con alma de deportivo.

¿También ofrece beneficios en términos de ahorro de combustible?

Tiene un balance muy bien logrado entre potencia y eficiencia. Su autonomía combinada supera los 500 kilómetros. En ciudad puede recorrer cerca de 76 kilómetros en modo 100 % eléctrico. Para la mayoría de los trayectos urbanos eso es más que suficiente.

¿Cómo ha sido el 2025 para Mazda en Colombia?

Ha sido un muy buen año. La industria crece cerca del 29 % a septiembre y Mazda está por encima del 26 %. Hemos matriculado 15.400 unidades, lo que nos da una participación del 9 %. Esperamos cerrar el año con más de 22.000 unidades registradas. La CX-30 y el Mazda2 están entre los cinco vehículos más vendidos del país, lo que habla muy bien de la confianza de los colombianos en la marca.

¿Qué novedades tendrán en el Salón del Automóvil?

Vamos a presentar oficialmente la Mazda CX-60 enchufable, que conserva el diseño que ya conocemos, pero suma un motor más eficiente y potente. También tendremos ediciones especiales para la CX-5 y el Mazda2, además de nuevos accesorios en Mazda Collection.

¿Cuáles son las expectativas de Mazda para 2026?

Vemos un entorno positivo. Hay más confianza del consumidor y un interés creciente por tecnologías más limpias. Mazda quiere ser protagonista en esa transición con un portafolio que combine eficiencia, diseño y experiencia de manejo. Además, vienen novedades importantes que marcan el camino hacia 2030. No puedo dar muchos detalles todavía, pero sí puedo decir que tendremos una nueva CX-5 completamente renovada, con opciones de hibridación. Es un modelo muy importante para nosotros y va a sorprender.