Mercedes-AMG prepara un nuevo carro deportivo basado en el CLE y ya lo prueba sobre la nieve

Mercedes-Benz sorprendió con un comunicado breve, pero suficiente para encender la conversación entre los fanáticos de la marca. La firma alemana confirmó que ya está trabajando en un nuevo Mercedes-AMG CLE, una propuesta inédita que apunta a ser más radical y exclusiva de lo que hasta ahora se conoce en esta familia. La presentación no llegó con cifras ni fichas técnicas, sino con una serie de imágenes que muestran el vehículo, aún camuflado, rodando sobre una pista de nieve en Suecia, en un escenario de pruebas extremas.

La carrocería deja ver una actitud mucho más agresiva, especialmente en el diseño del parachoques y las aletas, pero el elemento que realmente roba miradas es el enorme alerón trasero, una pista clara de que este modelo no está pensado solo para lucirse, sino para ofrecer un desempeño muy serio.

La marca lo define como un “modelo extremo con un claro parecido con el CLE”, y además confirma que será el segundo integrante de la exclusiva serie Mercedes-Benz Mythos. Un club muy selecto, reservado para vehículos altamente exclusivos, costosos y enfocados en el rendimiento, que debutó con el llamativo Mercedes-AMG PureSpeed.

Con este panorama sobre la mesa, es inevitable que surja una gran pregunta: ¿este CLE extremo podría marcar el regreso del motor V8 a la gama? Ahí parece estar uno de los puntos más atractivos de este proyecto, que, de confirmarse, se traduciría en cifras de rendimiento muy elevadas y, como es lógico, en un nivel de exclusividad y precio acorde con lo que AMG suele reservar para sus creaciones más especiales.

A esto se suman los rumores que vienen circulando desde hace cerca de un año, con varios prototipos del CLE que habrían sido vistos rodando en el Nürburgring con un V8 de 4.0 litros bajo el capó. Por ahora, nada es oficial, pero todas estas señales parecen apuntar en la misma dirección y mantienen la expectativa en lo más alto.

Todo indica que este nuevo carro seguirá dando de qué hablar. El hecho de que ya esté afinando su puesta a punto en escenarios tan exigentes como el círculo polar ártico deja claro que no se trata solo de una demostración estética. Son pruebas pensadas para garantizar que un carro de este nivel pueda enfrentarse a la nieve y a superficies de muy baja adherencia con una sensación de control y seguridad, especialmente si, como parece sugerirse, también incorpora tracción total 4Matic.

Por ahora, la firma no ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento para este segundo integrante de la serie Mythos. Sin embargo, el antecedente del AMG PureSpeed da algunas pistas sobre el calendario. Aquel modelo comenzó a mostrarse como adelanto en agosto de 2024, tras una primera aparición como concepto en mayo, y terminó presentándose oficialmente en diciembre. Siguiendo esa misma lógica, todo apunta a que este nuevo AMG podría ver la luz a lo largo de este mismo año.

