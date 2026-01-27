Renault Duster híbrida tiene nuevo diseño y más funciones: así es el modelo

El capó adopta pliegues mucho más marcados, que le dan un aire más fuerte y moderno. Foto: Renault

La Renault Duster híbrida, conocida en Colombia desde mediados del año pasado bajo el apellido Hybrid E-Tech, sigue ampliando su presencia global. Ahora, este SUV también aterriza en India, un mercado clave dentro de la estrategia de expansión de la marca fuera de Europa y Latinoamérica.

Eso sí, frente a la versión que ya se conoce en esta parte del mundo, el modelo internacional introduce cambios estéticos que no pasan desapercibidos. El capó adopta pliegues mucho más marcados, que le dan un aire más fuerte y moderno. A esto se suma un nuevo tratamiento para los faros y la parrilla, con luces diurnas de trazos más simples y el nombre Duster ocupando todo el centro, como protagonista.

En la parte trasera, los stops ahora están unidos por una franja iluminada y se integran en una máscara negra que le da un aspecto más tecnológico. El parachoques posterior también luce más imponente y, en los costados, desaparece la moldura negra vertical que antes se ubicaba en la parte frontal. En su lugar, aparece un emblema bajo el espejo retrovisor, acompañado por un aplique en color verde en la zona baja de la carrocería, un guiño claro a su enfoque híbrido.

Puertas adentro, Renault también metió mano a fondo con la intención de elevar la calidad percibida y llevar a la Duster a un nivel de refinamiento más alto. Para lograrlo, los diseñadores tomaron como referencia varios rasgos ya vistos en la Boreal, especialmente en términos de diseño y ambientación.

El tablero adopta líneas horizontales que aportan sensación de amplitud, acompañadas por apliques metalizados que elevan la presentación. A esto se suma la iluminación ambiental, las costuras en contraste y la posibilidad de elegir tapicería bitono, detalles que le dan un aire más cuidado y moderno.

En materia de equipamiento, la Renault Duster destinada al mercado indio llega bien armada. Incluye el sistema multimedia OpenR Link con software de Google integrado, asientos ventilados, aire acondicionado bizona y techo panorámico, además de un completo paquete de asistentes a la conducción. En este apartado aparecen ayudas como el frenado autónomo de emergencia, el control de crucero adaptativo y un sistema de cámaras con visión de 360 grados.

También habrá versiones con motores turbo a gasolina sin electrificación, disponibles con caja manual o automática y con la posibilidad de contar con tracción inteligente AWD. Sin embargo, la gran novedad está en la opción Full Hybrid E-Tech, un conjunto autorecargable que entrega 160 caballos de fuerza y combina un motor a combustión con dos motores eléctricos, siempre asociado a una transmisión automática.

Con este movimiento, Renault le da continuidad a su estrategia International Game Plan 2027, en la que la Duster cumple un papel determinante para fortalecer su presencia en India, uno de los cinco centros industriales más importantes de la marca a nivel global. En coherencia con ese objetivo, la nueva generación del SUV será producida localmente en la planta de Chennai (India), fortaleciendo su apuesta por este mercado estratégico.

