Mercedes-Benz presentó la Sprinter 411 CDI en Colombia

Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI. Foto: Cortesía Mercedes-Benz

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Mercedes-Benz Vans presentó la nueva Sprinter 411 CDI en Colombia, un vehículo frecuentemente utilizado para el transporte de pasajeros, en sectores como el turístico, el de transporte especial, movilidad empresarial, el de carga, entre otros.

Durante la presentación del producto, los voceros de la marca señalaron que el vehículo fue fabricado para reducir las sensaciones de vibración, sonido y calor dentro de la cabina. De igual forma, dentro de su equipo incluye aire acondicionado independiente para conductor y pasajeros, control crucero y sensor de lluvia.

La ficha señala que la Sprinter 411 CDI que se presentó en Colombia funciona con un motor diésel OM654 de dos litros. El bloque entrega una potencia de 113 caballos y 300 Nm de torque. Se acopla a una caja manual ECO Gear de seis marchas. Es de tracción trasera.

El paquete de seguridad anuncia sistemas ABS, EBV y BAS, programa electrónico de estabilidad ESP adaptativo, asistente de viento lateral, asistente de arranque en pendiente, servofreno de emergencia, control de tracción ASR y dos bolsas de aire (conductor y acompañante).

La presentación del producto contó con la introducción de la nueva plataforma de telemetría de la marca: I-Connect. La tecnología monitorea variables operativas como consumo de combustible, tiempo de ralentí y alerta de fallas electrónicas.

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La Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI se comercializa a un precio de COP 199.900.000 en la versión Pasajeros MY2026.