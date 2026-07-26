MG4 EV Urban en Colombia: prueba, precio y características del eléctrico de MG

Foto: Nicolás Fernández

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Conducir con un pie. Presionar el pedal derecho y acelerar. Ejercer menos presión y desacelerar. Soltarlo y sentir cómo esos más de 1.400 kilos —sin ocupantes— actúan como si se hubiese presionado el freno. Pero no. Es conducir, sí, con un pie. Esa función, llamada one-pedal drive, tan común en la mayoría de los eléctricos —y en algún que otro híbrido—. Tan acertada en ciudad. Tan acorde con el apellido del MG4 EV Urban.

Por COP 75.000.000, MG ofrece un compacto cargado de buenas impresiones. En este listado de apreciaciones subjetivas, adornadas con adjetivos y calificativos, resalta lo que quizás es su mayor virtud: la experiencia al volante.

El MG4 EV Urban es un eléctrico que no complica la vida de quien conduce. Detrás del volante hay una palanca, o mejor, un selector de marchas. Drive, reversa y neutro. También permite ajustar la intensidad del frenado regenerativo al soltar el acelerador, desde un nivel prácticamente imperceptible hasta lograr una conducción como la que inicia este artículo.

Además, ofrece la posibilidad de configurar la rigidez de la dirección y la respuesta del acelerador —desde un modo Eco hasta uno más dinámico—. Todo puede ajustarse desde un centro multimedia que, aunque bastante completo, resulta más intuitivo que el de la mayoría de los vehículos de su rango de precio y con los que comparte origen.

Y es que, aunque suene repetitivo, no deja de ser llamativo cómo este compacto de origen chino sobresale en movimiento. Ofrece una notable insonorización, una suspensión que filtra bien las irregularidades del camino y una posición de manejo que brinda una excelente visibilidad.

Sus 4.395 mm de largo, 1.842 mm de ancho y 1.549 mm de alto cumplen dos objetivos. El primero es convivir en armonía con las dinámicas y los espacios reducidos que proponen ciudades como Bogotá. El segundo, ofrecer una correcta distribución interior, con espacio para cinco pasajeros —gracias a un piso completamente plano en la segunda fila— y un baúl con 382 litros de capacidad, expandibles hasta 1.266, pese a su naturaleza hatchback.

Equipo interior y exterior

Por fuera transmite sobriedad. Las líneas de su carrocería, especialmente en la parte delantera, anticipan una buena aerodinámica. En un diseño limpio sobresalen las formas que rodean el punto de carga, ubicado frente a la puerta del conductor. Lo mismo ocurre con sus rines bitono de múltiples radios, que calzan neumáticos de especificación 205/50 R17.

Dentro de la cabina hay lo necesario. El MG4 EV Urban incorpora un panel de instrumentos digital de siete pulgadas, desde el que se puede consultar la presión de los neumáticos, el nivel de carga de la batería y la autonomía disponible.

El sistema multimedia se basa en una pantalla táctil de 12,8 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. A esto suman cuatro altavoces —dos parlantes y dos tweeters— que, sin destacar por su calidad de sonido, cumplen su función, además de un cargador inalámbrico para celulares y tres puertos USB-C —dos adelante y uno atrás—.

Sus asientos están recubiertos de ecocuero y la mayoría de las superficies con las que interactúan los ocupantes transmiten una buena sensación de calidad. No hay plásticos que denoten fragilidad ni ruidos o vibraciones que hagan pensar en un ensamble deficiente.

Tren motor EV y seguridad

Su sistema eléctrico se basa en una batería de 42,8 kWh. El movimiento llega al eje delantero, donde el fabricante también ubicó la mayor parte de los componentes eléctricos. Según la ficha técnica, su autonomía alcanza los 325 kilómetros, una cifra que, como siempre, dependerá de los hábitos de conducción, las condiciones del camino, el peso transportado y otros factores.

En total, este eléctrico entrega 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Esta última cifra resulta clave, pues favorece su capacidad de respuesta y permite realizar adelantamientos con mayor precisión y confianza. Su velocidad máxima está limitada a los 160 km/h.

El paquete de seguridad incluye seis bolsas de aire, anclajes Isofix, freno electrónico de estacionamiento, control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de los neumáticos y control de tracción (TCS), entre otros sistemas. Eso sí, se echa de menos algún asistente avanzado a la conducción.

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El MG4 EV Urban sobresale dentro de su segmento por la facilidad con la que cualquier conductor se familiariza con él. A eso suma un comportamiento dinámico muy bien logrado, una puesta a punto ideal para la ciudad y un interior correctamente aprovechado. Un conjunto equilibrado que convierte a este hatchback eléctrico en una de las propuestas más interesantes de su categoría.