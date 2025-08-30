Mitsubishi L200 Triton GLS Plus será protagonista en Expo Agrofuturo 2025

Mitsubishi L200 Triton GLS Plus Foto: Mitsubishi

La primera participación de Mitsubishi Motors en la Expo Agrofuturo 2025, contará con la exposición de uno de los vehículos más representativos de la marca en el país: la L200 Triton GLS Plus. El evento se tendrá lugar en Plaza Mayor, Medellín, del 10 al 12 de septiembre.

Entre las bondades de la L200 Triton GLS Plus de la pick-up de Mitsubishi se encuentra un chasis reforzado y suspensión de alto rendimiento. Con este equipo, en vehículo del fabricante japonés soporta una carga de hasta 1.000 kilogramos. Su capacidad de remolque es de 3,1 toneladas.

No hay que pasar por alto que la Mitsubishi L200 Triton GLS Plus funciona con un motor turbodiésel de 2.4 litros, con doble turbo, el cual entrega una potencia de hasta 201 caballos, a partir de las 3.500 rpm. Usa una transmisión automática de seis velocidades.

“Este contacto cercano nos facilita entender de primera mano sus necesidades, recibir retroalimentación valiosa y fortalecer relaciones comerciales, consolidando el posicionamiento de la marca como líder en el segmento de vehículos diseñados para el trabajo pesado y la aventura”, dijo Carolina Camacho, gerente de Mitsubishi Motors en Colombia.

Mitsubishi presenta este vehículo en la feria como una opción adecuada para comercializadores, productores agropecuarios, prestadores de servicios, entre otros. Entre sus beneficios, asegura la marca, se encuentra su motor que optimiza el consumo de diésel, menor costos de mantenimiento, conectividad y diseño interior espacioso.

Durante el evento, Mitsubishi ofrecerá beneficios como mantenimientos gratis durante los dos primeros años o 20.000 kilómetros, lo que ocurra primero. También tendrán tasas de interés preferenciales, bonos de descuento, entre otros.