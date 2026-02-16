Motocarros en Colombia superan las 150.000 familias beneficiadas y consolidan su crecimiento

Más del 90 % de los motocarros fueron ensamblados en Colombia en 2025 y hoy representan cerca del 0,8 % del parque automotor nacional, con alrededor de 150.000 unidades en circulación. Foto: Andi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El desarrollo económico en Colombia también toma forma en vías terciarias, centros de acopio y plazas de mercado regionales, donde el motocarro (de carga y de pasajeros) se ha convertido en una herramienta determinante para que el comercio no se detenga.

En municipios intermedios, zonas rurales y sectores periféricos, este vehículo transporta mercancías, moviliza personas y resuelve la última milla, especialmente donde otras alternativas no son viables. De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, más del 90 % de los motocarros fueron ensamblados en Colombia en 2025 y hoy representan cerca del 0,8 % del parque automotor nacional, con alrededor de 150.000 unidades en circulación.

Ese mismo año se comercializaron 24.370 motocarros nuevos, el mayor registro histórico para esta categoría, con un crecimiento del 51,33 % frente a 2024. Si la comparación se hace con 2015, el aumento alcanza el 220 %.

La categoría mantiene un crecimiento sostenido de doble dígito. De continuar esta tendencia, las proyecciones indican que en 2026 podrían representar cerca del 10 % de los nuevos vehículos de trabajo que ingresen al país.

De acuerdo con Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, el motocarro representa la economía popular en movimiento. “Cada unidad es una fuente de empleo estable y una solución concreta de movilidad. En muchas regiones se ha convertido en la columna vertebral del comercio local gracias a su bajo costo operativo, su resiliencia y su capacidad de adaptarse a infraestructuras complejas”, mencionó.

Le puede interesar: ¿Tiene multas pendientes? Así puede verificarlas fácilmente paso a paso

Comportamiento en regiones

Más que en las grandes capitales, el peso del motocarro se siente en las regiones. Según la Andi, departamentos como Antioquia, Guaviare, Cesar, Chocó, Huila y Santander concentran buena parte de la dinámica del sector. Solo los tres primeros reunieron más del 31 % del mercado nacional de motocarros el año pasado. Su presencia en municipios, zonas rurales y ciudades intermedias es tan marcada que, en algunos territorios, estos vehículos llegan a representar hasta el 10 % del flujo vehicular local.

Motocarros nuevos por departamento en 2025

Departamento Cantidad Participación Antioquia 4.108 16,86 % Guaviare 2.000 8,21 % Cesar 1.608 6,60 % Cundinamarca 1.585 6,50 % Valle del Cauca 1.440 5,91 % Atlántico 1.367 5,61 % Bolívar 1.159 4,76 % Huila 1.093 4,49 % Chocó 1.072 4,40 % Santander 1.002 4,11 % Otros 7.936 32,56 % Total 24.370 100 %

Por otro lado, en muchos municipios, el motocarro también moviliza personas y opera bajo esquemas mixtos. Ahí donde el transporte público formal no existe o resulta insuficiente, conecta veredas con cabeceras municipales y facilita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio.

“Este panorama confirma que el motocarro es hoy un actor económico plenamente integrado a la movilidad productiva del país. Su valor no se limita a las cifras, sino a su capacidad de sostener economías locales, generar ingresos diarios y conectar territorios donde el desarrollo ocurre sin intermediarios”, concluyó García.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.