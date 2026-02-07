Siguen creciendo las ventas de carros de lujo en Colombia: ¿qué hay detrás de estas cifras?

Entre enero y junio de 2025 se comercializaron 3.780 unidades de alta gama. Foto: Camo Diaz

El mercado de carros de lujo en Colombia atraviesa un momento especialmente dinámico. De acuerdo con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y junio de 2025 se comercializaron 3.780 unidades de alta gama, lo que representa un crecimiento del 16,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras sobre la mesa, analistas del sector coinciden en que el fenómeno no tiene una única causa. Más bien, responde a una combinación de factores que incluyen cambios en la capacidad de compra de ciertos consumidores y nuevas estrategias comerciales por parte de las marcas.

Los factores que están moviendo este mercado

Detrás del repunte de los carros de lujo en Colombia hay más que simple gusto por lo exclusivo. En los últimos años se ha afianzado un grupo de compradores con alto poder adquisitivo —empresarios, directivos, inversionistas y profesionales independientes— que, a pesar de las turbulencias económicas, sigue teniendo margen para gastar e invertir.

Por su parte, las marcas premium han apostado con mayor fuerza por el país, ampliando su oferta y trayendo versiones híbridas, ediciones especiales y modelos de alto desempeño. A esto se suma una mejor experiencia de compra, con servicios de personalización y atención más sofisticados que hacen más atractivo dar el salto al segmento de lujo.

Lo que antes era un mercado pequeño y casi anecdótico, ahora se ve como un nicho que toma fuerza dentro de la industria automotriz colombiana. Quien compra un carro de alta gama ya no busca únicamente transportarse, quiere una experiencia con tecnología de punta, altos estándares de seguridad, desempeño y diseño.

¿Hay suficiente talento técnico para atender estos carros?

El boom de los carros de lujo en Colombia no solo ha traído más ventas y más marcas al país; también pone a pensar en la escasez de personal técnico realmente preparado para trabajar con este tipo de vehículos.

De acuerdo con LM3 Performance, una empresa colombiana con sede en Zipaquirá, a medida que el parque automotor premium se vuelve más sofisticado, crece la necesidad de talleres y profesionales capaces de manejar materiales de alta ingeniería, electrónica avanzada y sistemas cada vez más complejos. Sin embargo, la oferta de especialistas sigue siendo reducida, lo que genera un cuello de botella en el servicio posventa.

Esta empresa nacida hace más de una década de la mano de Jhon Alexander Vargas Vargas y Santiago Lozano Mesa, la compañía empezó muy ligada al automovilismo deportivo y, con el tiempo, fue ampliando su enfoque hasta atender vehículos de distintas gamas, incluidos modelos de lujo extremo.

Según sus fundadores, trabajar con este tipo de carros exige mucho más que conocimientos básicos de mecánica: “Es un mercado altamente especializado y hay muy pocos profesionales realmente formados. No basta con saber reparar un motor, hay que comprender la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica intervenir vehículos de tan alto valor”.

Durante el último año, LM3 Performance registró un crecimiento cercano al 60%, atendiendo entre 60 y 70 vehículos al mes provenientes de distintas regiones del país.

A medida que el segmento premium sigue ganando peso en Colombia, el reto ya no será solo vender más carros de lujo, sino garantizar que el país cuente con la infraestructura técnica y el talento humano necesarios para sostener este crecimiento.

