Nueva Kia Carnival híbrida en Colombia: precio y principales novedades del HEV

2026 Carnival Hybrid Foto: Cortesía Kia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Equipo exterior

Kia Carnival es un monovolumen con 5.155 mm de largo, 1.785 de alto, 1.995 de ancho y una distancia entre ejes de 3.090. En su exterior se encuentra un sistema lumínico en tecnología LED, barras de techo tipo puente y spoiler trasero.

Adentro de la cabina

En el habitáculo de la Kia Carnival hay capacidad para hasta ocho pasajeros y lleva un volante ajustable en altura y profundidad, asientos delanteros con ajuste eléctrico, pantalla táctil de 12,3”, cluster de instrumentos digital de 12,3” y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Motorización

La nueva Kia Carnival Híbrida que está disponible en Colombia funciona con un motor a gasolina turbo de 1.6 litros. Al tratarse de un híbrido, se apoya en una batería que le suma 72 caballos de potencia a su ecuación. El bloque se acopla a una caja automática de seis velocidades.

Según la marca, la nueva Carnival ofrece un consumo homologado de unos 65 kilómetros por galón.

Autorrecargable… o híbrido total

La Carnival abandonó el bloque V6 de 3.5 litros e incorpora un tren motor híbrido total que según la ficha genera 242 caballos de potencia y un torque de 367 Nm, al rango de entre 1.600 y 4.500 rpm. Suma tres modos de manejo, Eco, Sport y Smart. El movimiento se genera en el eje delantero FWD.

Seguridad y precio

El paquete de seguridad presente en la nueva Carnival Híbrida HEV incluye ocho bolsas de aire, freno de mano electrónico, asistente de arranque en pendiente, ABS, EBD, control crucero inteligente, asistente de seguimiento de carril, asistente para evitar colisiones, entre otros.

Más de Autos: Estos fueron los carros más vendidos en enero de 2026.

A febrero de 2026, la Kia Carnival HEV se vende a un precio de COP 270.000.000. La marca entrega garantía de 160.000 kilómetros u ocho años, lo que ocurra primero.