Nuevo BMW i3 2026 inicia producción con unidades de prueba y debutará como sedán eléctrico

Durante los próximos meses, el enfoque estará en perfeccionar los procesos a partir de los aprendizajes obtenidos en esta fase inicial. Foto: BMW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

BMW avanza en la nueva etapa del i3 con el inicio de la producción de prueba del eléctrico en su histórica planta de Múnich, Alemania. Ahí, los primeros ejemplares ya fueron ensamblados, dando inicio a los preparativos para la fabricación en serie, que está prevista para la segunda mitad de 2026.

La fabricación de estas unidades pre-serie representa un renglón destacado para la marca dentro de su hoja de ruta hacia la electrificación. Según Peter Weber, director de BMW Group, la planta utiliza tecnologías de producción de última generación y procesos digitales interconectados, lo que permitiría afinar cada detalle antes de iniciar la producción a gran escala.

“Con la producción ya cerca de la madurez de producción en serie, nuestros procesos logísticos y de producción funcionan en condiciones reales en todas las tecnologías: en nuestro taller de prensado modernizado, el nuevo taller de carrocería, el moderno taller de pintura y la nueva área de montaje, así como en las innovadoras estructuras logísticas. En los próximos meses, aplicaremos las lecciones aprendidas durante la fase de aceleración para perfeccionar aún más los procesos de producción en serie y garantizar un lanzamiento sin contratiempos”, señaló el ejecutivo.

Le puede interesar: Consejos para manejar carros automáticos en subidas y bajadas

De acuerdo con la marca bávara, uno de los aspectos que distingue a la Planta de Múnich es la colaboración entre su equipo de instalación y el de la cercana planta piloto, con el objetivo de ensamblar los primeros vehículos en el Centro de Investigación e Innovación. Con la finalización de las nuevas áreas de producción y logística, los prototipos ahora recorren todas las etapas de fabricación dentro de la planta principal.

Aunque la producción sigue siendo limitada, todas las piezas se suministran a través de los canales de material establecidos y se integran en la línea de ensamblaje, donde cada componente y cada paso del proceso se inspecciona minuciosamente.

La validación de equipos y herramientas de última generación es un punto clave, especialmente en lo relacionado con su integración digital con los sistemas existentes. También, las pruebas de sistema del nuevo modelo permiten identificar oportunidades de optimización antes de la producción masiva.

Durante los próximos meses, el enfoque estará en perfeccionar los procesos a partir de los aprendizajes obtenidos en esta fase inicial.

Hablando de la capacitación del personal, se realiza primero en entornos virtuales y luego en condiciones reales. Para la marca, durante esta etapa, los empleados reciben formación intensiva, combinando herramientas de realidad aumentada con entrenamiento directo en las nuevas instalaciones y maquinarias.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.