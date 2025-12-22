¿Para qué sirve la X marcada en las intersecciones y cuál es la multa por incumplirla?

Esta marca se conoce como línea antibloqueo. Foto: Alcaldía de Bogotá

En varias ciudades de Colombia hay una marca vial que suele pasar desapercibida o, peor aún, ser ignorada. Se trata de una gran X amarilla pintada sobre el asfalto, justo en medio de algunas intersecciones. Aunque muchos conductores no le prestan atención, esta señal cumple una función técnica muy concreta dentro de la señalización vial y está directamente relacionada con la fluidez del tráfico.

De acuerdo con Jaramillo, jefe de Prevención Vial de la Policía de Tránsito en Caldas, esta marca se conoce como línea antibloqueo. En términos simples, señala un espacio que debe mantenerse siempre libre. “Bajo ninguna circunstancia un vehículo puede quedar detenido dentro del área que encierra esa X, ni siquiera por un momento mientras el semáforo cambia”, advierte.

Según el experto, estas líneas antibloqueo se pintan en intersecciones complejas y de alto flujo vehicular, donde confluyen varios sentidos de circulación, incluso en los cuatro puntos cardinales. Son cruces críticos en los que un solo vehículo mal ubicado puede bloquear por completo el paso y generar un efecto dominó de congestión, pitos y discusiones innecesarias.

Cuando avanzar no es una opción, aunque el semáforo lo permita

Uno de los errores más comunes entre los conductores es asumir que, si el semáforo está en verde, siempre se puede seguir adelante. En las intersecciones con líneas antibloqueo, esa lógica no aplica.

Para Jaramillo, ningún vehículo debe ingresar al cruce si no tiene la certeza de que podrá salir completamente de él, incluso cuando el semáforo autoriza el paso. “En estos casos, la prioridad es evitar que la intersección quede bloqueada y se afecte el flujo de los demás carriles”, enfatiza.

Llevado a la práctica, si al aproximarse a una intersección marcada con una X amarilla el conductor nota que el carril por el que debe continuar no avanza, lo correcto es esperar antes de cruzar. “Si yo entro, intento pasar y quedo atravesado justo cuando cambian los semáforos, termino bloqueando la vía de quienes inician la marcha”, explica el experto.

¿Cuál es la multa?

Quedarse detenido dentro de una intersección marcada con líneas antibloqueo constituye una infracción de tránsito. En este caso, Jaramillo señala que la conducta corresponde a la infracción C03, que se aplica por bloquear una calzada o una intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo sea consecuencia de un accidente de tránsito.

Para 2025 esta infracción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que representa una multa de COP $711.750.

Recomendaciones

Según Jaramillo, respetar la señalización vial es primordial para una circulación más segura y ordenada. Estas son sus principales recomendaciones para los conductores:

Observar con atención la señalización antes de ingresar a una intersección, especialmente cuando hay marcas como la X amarilla.

Identificar con anticipación si el carril por el que se va a continuar tiene espacio suficiente para avanzar sin quedar detenido en el cruce.

Abstenerse de ingresar a la intersección cuando no haya espacio disponible, aun si el semáforo está en verde, para no bloquear la vía ni afectar a otros actores viales.

