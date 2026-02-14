¿Para qué sirven los ojos de gato en la vía y qué significan sus colores?

Su origen se remonta a 1934, cuando Percy Shaw, ingeniero británico, desarrolló este sistema inspirado en el reflejo de los ojos de un gato frente a las luces de un vehículo en una noche con niebla. Foto: Freepik

En las carreteras, los llamados “ojos de gato” son dispositivos reflectivos instalados sobre el pavimento que cumplen la función de mejorar la visibilidad y orientar a los conductores, especialmente en la noche o en condiciones de baja iluminación. Pero más allá de marcar el camino, sus colores también transmiten información específica sobre carriles, límites y sentidos de circulación.

Su origen se remonta a 1934, cuando Percy Shaw, ingeniero británico, desarrolló este sistema inspirado en el reflejo de los ojos de un gato frente a las luces de un vehículo en una noche con niebla. A partir de esa idea, el dispositivo se estandarizó y hoy hace parte de la infraestructura vial en distintos países.

En términos técnicos, cada unidad está fabricada con una carcasa metálica o plástica de alta resistencia, diseñada para soportar el paso constante de vehículos. En su interior incorpora uno o varios lentes retrorreflectivos que devuelven la luz hacia su fuente. Actualmente, existen versiones más avanzadas que integran iluminación LED con alimentación solar, lo que incrementa su visibilidad en puntos críticos de la vía.

Más que reflectores, una ayuda real en la carretera

Su instalación responde a criterios técnicos de seguridad que buscan disminuir riesgos, especialmente en tramos con baja iluminación o alta velocidad. Una investigación publicada en el Journal of Transportation Safety & Security señala que, en vías oscuras, estos dispositivos pueden reducir los accidentes nocturnos hasta en un 25 %.

Otro aspecto poco mencionado es su efecto físico, y es que cuando un vehículo pasa sobre ellos se siente una ligera vibración o se escucha un pequeño sonido que alerta de inmediato si se está invadiendo otro carril, una señal que refuerza la guía visual y ayuda a corregir la trayectoria a tiempo.

Lo que dice cada color en la carretera

No todos los ojos de gato cumplen la misma función. Aunque a simple vista parezcan iguales, el color brinda una información directa para el conductor. Si bien puede haber pequeñas variaciones según la normativa de cada país, en la mayoría el significado sigue una lógica bastante clara.

Blancos: son los más frecuentes y se utilizan para delimitar carriles que circulan en el mismo sentido y ayudan a mantener la trayectoria dentro de la línea correspondiente.

Amarillos: indican separación entre sentidos de circulación opuestos. También pueden marcar zonas donde no está permitido adelantar. En vías de doble sentido, son clave para evitar invasiones del carril contrario.

Rojos: se instalan generalmente en los bordes de la calzada y advierten que se está llegando al límite de la vía o a un tramo donde no se debe continuar.

Azules: son menos frecuentes y suelen utilizarse para señalar la ubicación de hidrantes o puntos de emergencia.

Verdes: se emplean para indicar accesos habilitados, como entradas, salidas o zonas donde está permitido realizar ciertos movimientos.

