¿Para qué sirven los sliders y las defensas en las motos?

Quien conduce una moto sabe que, tarde o temprano, puede enfrentarse a una caída. No siempre ocurre por imprudencia, incluso los pilotos más experimentados han pasado por esa situación. Por eso, además de mejorar la técnica de conducción y mantener una conducción preventiva, también es importante detenerse a pensar en cómo proteger la motocicleta para reducir los daños cuando ocurre un imprevisto.

Bajo esa perspectiva aparecen accesorios que muchos motociclistas instalan como medida de protección adicional. Entre los más conocidos están los sliders y las defensas, elementos diseñados para ayudar a disminuir el impacto y evitar que algunas partes de la moto sufran daños directos al tocar el suelo.

Defensas en motos: ¿cómo ayudan a proteger la estructura?

Las defensas son uno de los accesorios de protección más comunes en las motocicletas. Según los expertos de Honda, estos elementos no solo aportan una apariencia más robusta o imponente a la moto, sino que cumplen una función clave en materia de seguridad y protección.

Generalmente se instalan alrededor de zonas críticas de la moto, especialmente aquellas que son más caras o complejas de reparar. Entre las partes que suelen ayudar a proteger se encuentran:

El motor , uno de los componentes más delicados y costosos de reemplazar.

El tanque de combustible , que puede sufrir abolladuras o rayones en una caída.

El carenaje o las tapas laterales , que suelen dañarse fácilmente al tocar el suelo.

El sistema de iluminación, dependiendo del diseño de la defensa.

En la mayoría de los casos, estas estructuras se fijan directamente al chasis, lo que les permite absorber parte del impacto y evitar que el golpe recaiga sobre elementos más vulnerables. Por esa razón, muchos motociclistas las consideran una inversión útil cuando se busca proteger la moto frente a caídas o golpes a baja velocidad.

Sliders en motos: ¿para qué sirven y cómo funcionan?

Otro de los accesorios que suelen instalar los motociclistas para proteger la moto son los sliders. Estos pequeños componentes están diseñados para actuar especialmente cuando la moto sufre un deslizamiento, ayudando a reducir la fricción contra el suelo y a disminuir el impacto en algunas partes de la estructura.

De acuerdo con especialistas de Honda, los sliders funcionan como un punto de apoyo que evita que el carenaje, el motor o el chasis tengan contacto directo con el pavimento cuando la motocicleta se desliza. Gracias a este principio, pueden ayudar a reducir rayones, golpes o deformaciones en componentes importantes.

En términos de diseño, los sliders suelen estar compuestos por dos partes principales:

Un cuerpo o base estructural , generalmente metálica, que se fija a la moto y aporta resistencia.

Una cabeza o pieza exterior, fabricada en materiales que permiten deslizarse con menor fricción sobre el asfalto.

Esta combinación permite que, en caso de caída, la moto pueda deslizarse sobre el slider y no directamente sobre el carenaje o las piezas mecánicas. En muchos casos también ayudan a evitar daños adicionales en componentes como:

El manubrio , que podría doblarse en un golpe directo.

Los posapiés , que suelen ser vulnerables en una caída.

Los espejos retrovisores u otras piezas sobresalientes.

Algunos motociclistas incluso instalan sliders como complemento de las defensas, ya que ambos sistemas pueden trabajar juntos para ofrecer mayor protección.