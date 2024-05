“Pensamos en Colombia como centro de exportación para América Latina”: Renault 

Renault Duster. Foto: Cortesía Renault

Duster se actualizó en y para Colombia. El carro más vendido por Renault en el país, ensamblado en la planta de Sofasa, en Envigado, recibió ajustes estéticos y agregó equipo a su oferta en seguridad. Antes de su develación para el mercado local, desembarcó en Argentina.

Duster es el producto de mayor volumen de Renault. La marca del rombo acumuló 6.905 unidades matriculadas durante los primeros cuatro meses de 2024, siendo la segunda más vendida, detrás de Toyota, que registró 9.002. Del total de los franceses, 2.102 pertenecen a esta camioneta, 1.354 al compacto Kwid y 842 a Stepway.

Ariel Montenegro es el presidente de Renault-Sofasa. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre la actualización de su best seller, con sello colombiano, y planes de la marca en el país, en un momento en el que el ensamble y la fabricación de vehículos es un tema de discusión.

¿Por qué actualiza Duster en Colombia?

Duster es un ícono para la marca en Colombia. Es el vehículo que democratizó el 4x4 y decidimos hacer una evolución tecnológica importante en materia de seguridad, diseño y confort.

¿Cuál es esta nueva propuesta?

En materia de seguridad, incorpora seis airbags y refuerzos estructurales en la carrocería. En tecnología, suma sensor de lluvia, de luz y alerta de puntos ciegos. En el interior mejora el confort con cargador inalámbrico, con una consola central con apoyo a brazos, con puertos de carga USB-C para los puestos traseros, entre otros. En la versión Iconic, tanto 4x4 como CVT, incluye detalles en color naranja y lleva una nueva marcación en la parrilla frontal. Van a encontrar nuevos diseños de rines, detalles en color gris oscuro, sumados a nuevas ópticas.

Duster se fabrica en Colombia, ¿por qué llegó después de presentarse en países como Argentina y Brasil?

En el caso de Argentina, tenía necesidad de stock antes que Colombia, porque después del cambio de gobierno se liberaron las importaciones y no tenían disponibilidad de este producto. Fue el mercado que tuvimos que servir primero. Para el caso de Brasil, la Duster que se comercializa en ese país se fabrica allí mismo.

¿Cuántas unidades proyectan en este 2024, que parece muy a la baja, y qué papel cumple esta actualización de Duster?

En un mercado que esperamos que esté en sintonía con el del año pasado, tal vez un poco más bajo. Esperamos un repunte en el segundo semestre y que la participación de la marca esté en torno a lo que se hizo el año pasado y tal vez con un crecimiento en el segundo semestre, donde tendremos varias novedades, sumado a esta renovación de Duster, llegará Kardian y también lanzaremos otro vehículo a final del año.

¿Cómo están incentivando la compra de carros nuevos en el país desde Renault?

Somos una marca que acompaña a las familias colombianas y en la situación de reactivación económica que necesita el país, con productos y una oferta de servicios para acercar ese sueño del carro propio. Hemos entregado el carro número 8.000 de Plan Rombo, un sistema de financiamiento inclusivo, para los clientes que no pueden acceder a la financiación del sistema tradicional, que ha sido un vector de crecimiento para la marca. El mes pasado, por ejemplo, entregamos más de 100 vehículos a través de este plan, un 5 % de las ventas de la marca pertenecen a ese canal. Tenemos la compañía de renting, que es otra solución de financiación. Eso también ha atraído clientes nuevos a la marca y, por supuesto, el beneficio de tener una banca propia que nos permite ofrecer hoy una de las mejores tasas de interés del mercado para la financiación.

Tras el anuncio del cierre de Colmotores, surgen muchas dudas y comentarios en torno al ensamble local, ¿Renault se ha planteado detener el ensamble y cambiar su modelo de negocio a uno inclinado a la importación y comercialización de productos?

No está en nuestra agenda hoy. No solo por la inversión que hicimos el año pasado, sino también con lo que proyectamos para el futuro, porque pensamos en Colombia como centro de exportación para América Latina. La salida de Colmotores nos genera aún más responsabilidad en sostener la cadena de valores y la autopartista. Es fundamental, ya que esta es una industria de volumen; por eso es importante que crezcamos con Kwid, pero también con más proyectos que puedan llegar en el futuro para aumentar volumen. Ojalá que esa planta de Colmotores sea ocupada por un competidor, que en realidad es un colega. Tenemos que discutir con las agremiaciones, con el Gobierno nacional, cómo encontrar mecanismos que permitan la fabricación local, no solamente para el mercado colombiano, que goza de buenos acuerdos de libre comercio y apertura de mercado, sino en la fabricación pensando en la exportación e incentivos a la exportación, y ese creo que es el camino de la sostenibilidad de la industria.