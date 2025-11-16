Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Autos

El Mecánico Recomienda

¿Pensando en comprar carro? Así funcionan los híbridos

Descubra cómo funcionan los carros híbridos y por qué se están convirtiendo en una de las opciones preferidas por los colombianos.

Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
16 de noviembre de 2025 - 11:10 p. m.
El motor de combustión genera energía mecánica, y esta, al pasar por un generador o alternador, se transforma en energía eléctrica que luego se almacena en las baterías.
El motor de combustión genera energía mecánica, y esta, al pasar por un generador o alternador, se transforma en energía eléctrica que luego se almacena en las baterías.
Foto: Renault
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las nuevas tecnologías son una realidad en Colombia. De los 25.254 carros que se matricularon en el país durante octubre de 2025, 2.090 fueron eléctricos y 6.902 híbridos. El interés de los consumidores en este tipo de productos crece tanto como la oferta que incluye diferentes tipos de electrificación para diferentes segmentos.

Entre el 14 y el 23 de noviembre se desarrolla el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. La cita automotriz contará con más de 130 expositores y las principales marcas de automotores del país. Algunos de los productos expuestos son híbridos y si está pensando en comprar uno debe saber cómo funcionan.

Lo cierto es que hablar de híbridos es mencionar un vehículo que funciona con un motor a gasolina -o diésel, en menor medida- que se apoya en un sistema eléctrico para reducir sus funciones y consumo. Así, dependiendo del tamaño del componente eléctrico, variará el tipo de hibridación.

Existen los híbridos ligeros, en los que el sistema eléctrico apoya al motor a gasolina en ciertas funciones, pero no es capaz de mover el vehículo por sí solo. Siguen los híbridos completos, que incorporan uno o más motores eléctricos capaces de impulsar el vehículo sin ayuda del motor a gasolina. Finalmente, están los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés), que pueden funcionar en modo 100 % eléctrico, solo con el motor a gasolina o con ambos a la vez. Además, sus baterías pueden recargarse conectando el vehículo a una fuente externa de energía.

Más de Autos: Geely llega oficialmente a Colombia con dos carros eléctricos y un híbrido PHEV.

En el siguiente video de El Mecánico Recomienda, un experto explica cómo funcionan los híbridos completos o totales:

Video Thumbnail
Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda.nefernandez@elespectador.com

Temas recomendados:

Autos

AbiertoEE

Carros híbridos

Recomendaciones mecanicas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.