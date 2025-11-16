¿Pensando en comprar carro? Así funcionan los híbridos

El motor de combustión genera energía mecánica, y esta, al pasar por un generador o alternador, se transforma en energía eléctrica que luego se almacena en las baterías. Foto: Renault

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las nuevas tecnologías son una realidad en Colombia. De los 25.254 carros que se matricularon en el país durante octubre de 2025, 2.090 fueron eléctricos y 6.902 híbridos. El interés de los consumidores en este tipo de productos crece tanto como la oferta que incluye diferentes tipos de electrificación para diferentes segmentos.

Entre el 14 y el 23 de noviembre se desarrolla el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. La cita automotriz contará con más de 130 expositores y las principales marcas de automotores del país. Algunos de los productos expuestos son híbridos y si está pensando en comprar uno debe saber cómo funcionan.

Lo cierto es que hablar de híbridos es mencionar un vehículo que funciona con un motor a gasolina -o diésel, en menor medida- que se apoya en un sistema eléctrico para reducir sus funciones y consumo. Así, dependiendo del tamaño del componente eléctrico, variará el tipo de hibridación.

Existen los híbridos ligeros, en los que el sistema eléctrico apoya al motor a gasolina en ciertas funciones, pero no es capaz de mover el vehículo por sí solo. Siguen los híbridos completos, que incorporan uno o más motores eléctricos capaces de impulsar el vehículo sin ayuda del motor a gasolina. Finalmente, están los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés), que pueden funcionar en modo 100 % eléctrico, solo con el motor a gasolina o con ambos a la vez. Además, sus baterías pueden recargarse conectando el vehículo a una fuente externa de energía.

Más de Autos: Geely llega oficialmente a Colombia con dos carros eléctricos y un híbrido PHEV.

En el siguiente video de El Mecánico Recomienda, un experto explica cómo funcionan los híbridos completos o totales: