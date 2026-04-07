Permiso Internacional de Conducción: requisitos, costo y cómo tramitarlo paso a paso

Este documento se expide a través del Automóvil Club de Colombia. Foto: Pexels

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Salir del país y manejar no es un privilegio lejano ni un trámite imposible. Para muchos colombianos, la licencia nacional sigue siendo la llave que abre la puerta a recorrer carreteras en otros países, al menos por un tiempo determinado.

La razón está en los acuerdos de reciprocidad que Colombia mantiene con varios destinos. Eso sí, no es llegar y arrancar. Cada país pone sus reglas y conviene tenerlas claras antes de manejar.

Un permiso que sí funciona, pero con límite de tiempo

La licencia colombiana sí permite conducir en el exterior, pero no de forma indefinida. Funciona bajo ventanas de tiempo que varían según el país.

Por ejemplo, en Argentina se puede manejar hasta por 180 días. Portugal incluso extiende ese plazo a 185 días. En España, la licencia es válida durante seis meses. En Ecuador y Perú, el permiso se mantiene activo mientras dure la estadía como visitante.

Más allá del país, hay condiciones básicas que siempre entran en juego:

Licencia vigente

Documento de identidad o pasaporte

Conducir solo la categoría autorizada

Revisar si se exige traducción oficial o permiso adicional

Pasar por alto alguno de estos puntos puede complicar desde un control en carretera hasta el alquiler de un vehículo.

El documento que marca la diferencia

En muchos destinos hay un respaldo que termina siendo clave. Se trata del Permiso Internacional de Conducción, conocido como PIC o licencia internacional. Más que un trámite adicional, este documento actúa como una traducción oficial de la licencia colombiana y facilita su reconocimiento en el exterior.

No la reemplaza, pero sí la respalda y abre más puertas.

Su validez está sustentada en acuerdos como la Convención de Viena sobre Tráfico Vial de 1968, lo que permite que sea aceptado en más de 150 países.

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El paso a paso para sacar el permiso internacional

Si el plan es manejar en el exterior, el Permiso Internacional de Conducción se convierte en ese documento que evita inconvenientes. Este documento se expide a través del Automóvil Club de Colombia (ACC), representante de la Federación Internacional de Automovilismo en el país.

Es el único habilitado para emitir este documento, que tiene una vigencia de un año.

Se puede gestionar de dos formas: de manera presencial en sus oficinas o directamente en línea a través de su página web.

Lo que le van a pedir

El proceso es sencillo, pero exige tener todo en regla. Estos son los requisitos básicos:

Documento de identidad original

Licencia de conducción colombiana vigente

La licencia debe tener al menos un año de vigencia adicional

Foto impresa 3x4 con fondo blanco o azul

Formulario del ACC debidamente diligenciado

Pago del trámite

¿Cuánto cuesta y cuánto se demora?

El costo del Permiso Internacional de Conducción es de COP 430.000, según la información en su página oficial.

Si se hace el trámite en línea, el envío tiene dos escenarios:

En Bogotá, es gratuito

Para otras ciudades, tiene un costo de COP14.700

Según el Automóvil Club de Colombia, el documento tarda alrededor de 10 días hábiles en llegar, así que conviene planearlo con anticipación y no dejarlo para última hora.