Peugeot 408 en Colombia: así es el nuevo sedán de la marca francesa en Colombia

El sedán del león

Sin duda, la mayor novedad del Peugeot 408 que ya se vende en Colombia se concentra en su estética. Es un sedán que llega a un mercado al que cada día se suman más opciones tipo SUV o que recrean la imagen de un todoterreno.

El 408 es un sedán coupé. Mediano, con una longitud de 4.687 milímetros, 1.848 mm de ancho, 1.476 de alto y una -generosa- distancia entre ejes de 2.787 mm. Usa ruedas de especificación 225/55 R18 98V.

Corazón

El nuevo Peugeot 408 que desembarcó recientemente en Colombia lleva por corazón un motor turbo de 1.6 litros -presente en otras referencias de la marca, como la SUV 5008-. El bloque entrega una potencia de 212 caballos a las 5.500 rpm y su torque es de hasta 300 Nm, cuando la aguja señala las 2.000.

El tren motor del sedán se complementa con una transmisión automática de ocho velocidades. La marca francesa incluyo tres modos de manejo: Eco, Sport y Normal.

Interior

Dentro de la cabina del nuevo Peugeot 408 sobresale el i-Cockpit que el fabricante instaló con una pantalla HD táctil de diez pulgadas. Funciona con mandos táctiles, hasta ocho perfiles de usuario personalizables y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Suma un punto de carga inalámbrico para celulares, un tapizado interior en negro, espejo retrovisor electrocrómico, asientos con ajuste manual para las dos plazas delanteras, luces de lectura en LED delanteras y traseras, entre otros.

Seguridad

El fabricante francés incluyó en el equipo de seguridad del 408 tecnologías como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de límite de velocidad, alerta de atención del conductor, control crucero adaptativo, visión de 360°, seis bolsas de aire, entre otros.

Precio y garantía

Peugeot ya comercializa al 408 en Colombia a un precio de $156’000.000. El sedán se vende con cinco años o 100.000 de garantía