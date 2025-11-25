¿Por qué no se debe conducir con el pie izquierdo en un carro automático?

El pie derecho al conducir ofrece una transición mucho más natural entre el freno y el acelerador, brinda mayor sensibilidad y permite modular la fuerza de manera progresiva. Foto: Pexels

Conducir un carro automático suele asociarse con comodidad, pero ciertos hábitos heredados de los vehículos mecánicos siguen apareciendo en la rutina de muchos conductores. Uno de los más comunes es usar el pie izquierdo para frenar, una costumbre que parece inofensiva, pero que, según especialistas, puede alterar la estabilidad del vehículo y generar maniobras imprecisas.

Daniel Cuervo, piloto experto de Zeekr, explica que la conducción en automáticos debe hacerse exclusivamente con el pie derecho. ¿La razón? Este pie ofrece una transición mucho más natural entre el freno y el acelerador, brinda mayor sensibilidad y permite modular la fuerza de manera progresiva.

Cuervo recuerda que buena parte de los conductores en Colombia aprendieron a manejar en carros mecánicos, donde el pie izquierdo está entrenado para recorrer la ruta larga del clutch, un pedal que exige fuerza y un desplazamiento considerable. “Ese chip no desaparece fácilmente y, al intentar llevar ese mismo comportamiento a un carro automático, puede aparecer un problema frecuente: el pie izquierdo, acostumbrado a pisar fuerte y recorrer más distancia, termina aplicando una presión excesiva sobre el freno, generando frenadas bruscas o poco precisas”, enfatiza.

Además, mantener el pie izquierdo descansando sobre el freno mientras el derecho acelera puede recalentar el sistema, reducir su eficiencia en momentos críticos y aumentar el consumo de combustible al crear una oposición constante entre acelerar y frenar.

Por otro lado, el experto señala que hoy existen tecnologías diseñadas precisamente para simplificar la conducción, como el sistema one pedal presente en varios vehículos automáticos y eléctricos. De acuerdo con Cuervo, esta función permite acelerar y desacelerar con un solo pedal, al soltar el acelerador, el vehículo reduce la velocidad de manera progresiva gracias a la resistencia del motor y activa el frenado regenerativo. En otras palabras, la tecnología ya está pensada para que el conductor utilice un solo pie, lo demás, como dice el experto, es costumbre que vale la pena dejar atrás.

Recomendaciones para manejar carro automático

Para Cuervo, quienes están dando el salto del carro mecánico al automático deberían asumir el cambio con calma. Afirma que la transición se disfruta más cuando se comprende que los pedales están diseñados para trabajarse únicamente con el pie derecho.

A partir de ahí, el experto recomienda lo siguiente:

Aprovechar el apoyo para el pie izquierdo: utilizar la rampa del pilar A para mantener el pie izquierdo descansado y completamente fuera de los pedales.

Mantener una postura relajada: ajustar la silla y el timón para lograr una posición cómoda y ergonómica, lo que facilita un mejor control del acelerador y del freno.

Trabajar únicamente con el pie derecho: el pedalier de un carro automático está pensado para una transición natural entre freno y acelerador sin necesidad del pie izquierdo.

Evitar presiones bruscas: aplicar fuerza de manera progresiva evita frenadas fuertes y mejora la estabilidad en todo tipo de maniobras.

Practicar en entornos controlados: antes de rodar en vías principales, es recomendable familiarizarse con la respuesta del vehículo en un espacio seguro.

Concentrarse en disfrutar la conducción: la simplicidad del sistema automático permite manejar con menos tensión y mayor atención al entorno.

