¿Por qué se enciende la luz Check Engine? Causas y qué significa este testigo del carro

Uno de los que más inquietud genera es el indicador Check Engine, un testigo que puede encenderse por diferentes motivos relacionados con el motor o el sistema de emisiones. Foto: freepik

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En el tablero de instrumentos del carro, cada testigo funciona como una señal de alerta sobre lo que ocurre en distintos sistemas del vehículo. Por eso, que entender su significado es necesario para detectar a tiempo posibles errores y evitar daños más caros.

Uno de los que más inquietud genera es el indicador Check Engine, un testigo que puede encenderse por diferentes motivos relacionados con el motor o el sistema de emisiones. Su aparición no siempre indica una falla grave, pero sí una advertencia que es mejor revisar.

Un aspecto que también vale la pena fijarse es en el color de los testigos. Los verdes indican que un sistema está en funcionamiento, los ámbar advierten que algo requiere revisión y los rojos señalan una situación que debe atenderse de inmediato.

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Fallas comunes que pueden activar la luz Check Engine

Según los expertos de Ford, el encendido de este testigo puede estar relacionado con varios componentes del motor y del sistema de emisiones.

Sensor del sistema de escape

Muchos vehículos incorporan sensores en el sistema de escape que analizan los gases generados por la combustión y miden el nivel de oxígeno presente. Si alguno de estos sensores deja de operar correctamente o registra valores fuera de lo esperado, el sistema puede encender la alerta en el tablero.

Tapa del tanque de gasolina

Aunque parezca un detalle sin mucha importancia, una tapa mal ajustada o deteriorada puede provocar pérdidas de vapores del combustible. Cuando el sistema detecta una variación en la presión del tanque o en el control de emisiones, puede activar este testigo.

Catalizador

El convertidor catalítico reduce la emisión de gases contaminantes al transformar compuestos nocivos en otros menos dañinos. Si este elemento pierde eficiencia o presenta una falla, los sensores del sistema de emisiones lo registran y el tablero lo advierte mediante el testigo.

Bujías

Las bujías son las encargadas de producir la chispa que inicia la combustión dentro del cilindro. Con el uso, este componente se desgasta y pierde eficiencia. Cuando la chispa se vuelve irregular o débil, el sistema de diagnóstico del vehículo puede detectar el daño y activar el testigo.

Bobinas de encendido

Las bobinas elevan el voltaje de la batería para generar la chispa necesaria en las bujías. Si una bobina presenta fallas, la combustión puede volverse irregular y provocar que el sistema detecte un problema en el proceso de encendido.

Sensor de flujo de aire (caudalímetro)

Este sensor mide la cantidad de aire que ingresa al motor para que la unidad de control ajuste la mezcla de combustible. Cuando envía datos incorrectos o deja de funcionar adecuadamente, el rendimiento del motor puede verse afectado y el sistema puede encender activar el testigo.

Termostato del motor

El termostato regula la temperatura de funcionamiento del motor. Cuando deja de trabajar correctamente, puede alterar el equilibrio térmico del sistema, lo que en algunos casos genera una alerta registrada por el computador del carro.