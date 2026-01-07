Precio de la licencia de conducción en 2026: ¿cuánto vale y cómo sacarla?

Foto: redes

Con el inicio del 2026, algunos de los trámites relacionados con movilidad en el país ajustaron sus precios. Entre ellos se encuentran la expedición y renovación de licencias de conducción, la matrícula de vehículos y el traspaso de propiedad; cambios que comenzaron a regir estos primeros días de enero y responden a una actualización anual que se aplica a nivel nacional.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios informó a través de su boletín digital que los costos se modificaron teniendo en cuenta el nuevo Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) decretado por el Gobierno. Por eso, quienes tengan planeado adelantar algún trámite este año deben revisar con antelación los valores vigentes y los requisitos actualizados.

El costo para quienes solicitan la expedición de la licencia de conducción por primera vez para automóvil es de 329.800 pesos colombianos, mientras que para motocicleta es de 272.700. En el caso de la renovación, los valores varían según el tipo de vehículo: 151.500 COP para automóvil y 266.400 COP para moto.

También se actualizaron otros trámites, como la matrícula inicial de un carro que, en Bogotá, tiene un valor de 708.200 COP, y el de una motocicleta, 420.700 COP. En cuanto al traspaso de propiedad, el costo quedó en 260.300 COP para vehículo particular y 145.400 COP para moto. A esto se suma el certificado de libertad y tradición, cuyo valor general es de 58.400 COP.

Así funcionan las categorías y la vigencia de la licencia

En Colombia, las licencias de conducción están organizadas por categorías, según el tipo de vehículo que se autoriza a manejar. Las A1 aplican para motocicletas de bajo cilindraje, mientras que las A2 permiten conducir motos de mayor cilindrada. Las categorías B1, B2 y B3 corresponden a vehículos particulares, incluidos automóviles, camiones y articulados. Por su parte, las licencias C están destinadas a la conducción de vehículos de servicio público.

Recuerde, además, que la vigencia de la licencia depende tanto de la edad del conductor como del tipo de servicio. Para vehículos particulares, los menores de 60 años deben renovarla cada 10 años; si se encuentra entre los 60 y 80 años, cada cinco; y, para los mayores de 80, la renovación debe hacerse cada año.

En el caso del servicio público, las personas menores de 60 años tienen una vigencia de 36 meses y las mayores de 60 deben renovarla anualmente.

Requisitos para renovar la licencia en 2026

El trámite solo puede avanzar si la persona está registrada en el RUNT, no tiene sanciones de tránsito pendientes, y aprobó el examen de aptitud física y mental -en donde se evalúan temas como la coordinación motriz, los tiempos de reacción del conductor, etcétera- en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Luego de ello, deberá presentar el examen teórico-práctico en un CALE. Todo el procedimiento queda registrado directamente en los sistemas oficiales, con controles de identidad biométricos para reducir el riesgo de irregularidades.

Sí: hasta ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) se encargaban tanto de la formación como de las evaluaciones. Pero con el nuevo modelo, su función únicamente se concentrará en la enseñanza, mientras que las pruebas pasarán a manos de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que serán los responsables de aplicar exámenes teóricos y prácticos con estándares unificados a nivel nacional. Si una persona no aprueba la evaluación, deberá pagar nuevamente para presentarla.

Es importante tener presente que el precio final de la licencia, más allá de obtener el documento físico, varía según la academia y los servicios que incluya (o no): formación, evaluaciones y trámite. Así, casi siempre termina superando el millón de pesos lo que, con los ajustes de este año, es probable que se mantenga.

