Presentan la nueva Pulsar N125 FI: con inyección directa.

El segmento de motocicletas de entrada crece en Colombia con la nueva Pulsar N125 FI, una motocicleta que sobresale en el portafolio por contar con un sistema de inyección electrónica, además de usar un sistema de encendido silencioso y tecnología Start-Stop.

Vale la pena recordar que a julio se han matriculado 112.214 motocicletas en Colombia durante el 2025 (Andi-Fenalco). La cifra representó un crecimiento del 56,48 %, frente el mismo periodo de 2024.

Según el fabricante, la nueva Pulsar N125 FI sobresale por su “maniobrabilidad, ideal para moverse con agilidad en el tráfico, realizar giros cerrados y estacionarse en espacios reducidos”. En parte, esta capacidad se debe a sus 125 Kg.

La moto funciona con un motor de 125 cc, el cual entrega una potencia de 11,84 caballos. Su torque es de 11Nm, que se alcanza a partir de las 6.000 rpm. Para favorecer al consumo de combustible, el fabricante uso un sistema de Start-Stop.

Su equipo incluye un sistema de iluminación en tecnología LED -tanto la farola como el stop-, sistema de frenos CBS (Combi Brake System), disco delantero de 240 mm, entre otros. Su precio es de $7’900.000.

“La Pulsar N125 está pensada para quienes buscan agilidad y comodidad en la ciudad… incorpora detalles tecnológicos poco comunes en motos de 125 cc, como el encendido silencioso y el sistema Start-Stop, que permite ahorrar gasolina al detener el motor automáticamente en semáforos o tráfico pesado, lo que mejora la experiencia de conducción. Y con una altura al piso de 198 mm, no tendrán que preocuparse por resaltos o vías irregulares”, dijo Alejandro Londoño, director de marketing de Grupo UMA.