Mild hybrid: ¿qué es y cómo se diferencia de un carro híbrido tradicional?

En los últimos años han comenzado a aparecer en las vitrinas varias alternativas pensadas para conducir de manera más responsable. Además de los eléctricos puros y los híbridos convencionales, los fabricantes han incorporado una opción “intermedia” que promete mejorar el consumo sin complicar la experiencia de manejo: los llamados mild hybrid.

Según especialistas de Kia, este tipo de vehículo combina un motor a combustión con un pequeño propulsor eléctrico alimentado por una batería de 48 voltios. Este motor adicional no tiene la fuerza suficiente para mover el carro por sí solo, pero sí interviene cuando más se necesita: al encender, al arrancar desde cero o al pisar con ganas el acelerador. Esa asistencia permite ahorrar combustible y reducir emisiones, sin alterar la sensación al volante.

Un punto clave es que no requiere enchufarse. La batería se recarga automáticamente mientras el carro rueda, aprovechando la energía que normalmente se desperdicia al frenar o desacelerar. Se trata de un proceso silencioso y automático que evita depender de puntos de carga externos.

En operación, el mild hybrid se basa en un apoyo constante al motor principal. Gracias a este generador secundario se facilita el arranque, se mejora la respuesta en aceleración y se optimiza el sistema start-stop, apagando el propulsor de combustión cuando el vehículo permanece detenido.

¿Cuáles son las diferencias entre un mild hybrid y un híbrido tradicional?

Aunque puedan confundirse, los mild hybrid y los híbridos tradicionales están diseñados para ofrecer experiencias distintas al volante. Según Kia, las variaciones más relevantes tienen que ver con la potencia del motor eléctrico, la autonomía y el nivel de eficiencia de combustible. A partir de esto, se destacan los siguientes puntos:

Mild hybrid

Motor eléctrico que solo brinda asistencia al de combustión, sin mover el carro por sí solo.

Batería de 48 voltios que se recarga automáticamente durante la marcha.

Mejora moderada en el consumo frente a los vehículos convencionales.

Mantenimiento más sencillo y, por lo general, de menor costo.

Sensación de manejo muy similar a la de un carro tradicional.

Híbrido tradicional

Motor eléctrico principal capaz de impulsar el vehículo en modo totalmente eléctrico.

Batería de mayor capacidad para recorrer trayectos cortos sin gasolina.

Ahorro de combustible superior, especialmente en ciudad y congestiones.

Sistema más complejo, con un costo inicial más elevado.

Conducción silenciosa, con transiciones suaves entre motores.

