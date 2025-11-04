Estas fueron las motos más vendidas en Colombia durante octubre de 2025

De acuerdo con el reporte de la Andi y Fenalco, se matricularon en octubre 98.789 unidades en el territorio nacional. Foto: freepik

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco dieron a conocer el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante octubre de 2025. De acuerdo con este reporte, se matricularon 98.789 unidades en el territorio nacional.

Este resultado representa un crecimiento del 33,02% frente al mismo mes de 2024, periodo en el que se inscribieron 74.266 motocicletas. Sin embargo, al comparar el desempeño mes a mes, el registro de nuevas unidades evidenció una ligera disminución del 3,93% entre septiembre y octubre de 2025.

Durante los primeros diez meses del año, el promedio mensual de matrículas se ubicó en 89.905 unidades, cifra que confirma la sostenida dinámica del mercado.

En términos de preferencia del consumidor, la mayor demanda se concentró en el segmento de cilindrada entre 101 cc y 125 cc, el cual representó el 48,65% del total de registros. Esta categoría fue seguida por los modelos entre 151 cc y 200 cc, que alcanzaron una participación del 25,52%.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

En dicho mes, las marcas Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de marcas más registradas en el país durante octubre de 2025. La marca HERO es la que más crece, dentro del Top 10, en el periodo comparado octubre 2024 vs. octubre 2025, con un 113,14%. En el Top 15 general, crecen SYM, Vento y Fratelli con crecimientos del 380,39%, 196,20% y 143,75%, respectivamente.

En cuanto a los modelos más matriculados durante el mes de octubre, el ranking estuvo encabezado por:

AK125NKD EIII de AKT: 7.107 unidades, que representan el 7,19% del mercado. CT100 ES SPOKE de Bajaj: 3.981 unidades, con una participación del 4,03%. GPD155-A (NMAX155) de Yamaha: 3.775 unidades, que equivalen al 3,82% del mercado. CT100 KS SPOKE de Bajaj: 3.541 unidades, con una cuota del 3,58%. XR150L 2.0 de Honda: 3.111 unidades, que representan el 3,15% del total de motocicletas matriculadas en el mes.

Departamentos y municipios con más motos registradas

En octubre de 2025, los departamentos con mayor número de registros de motocicletas nuevas en Colombia fueron Cundinamarca (18,85%), Antioquia (15,18%) y Valle del Cauca (10,09%). En conjunto, estas tres regiones representaron el 44,12% del total del mercado de motocicletas en el territorio nacional.

En el análisis por municipios, el informe destacó los siguientes como los que más matrículas de motocicletas nuevas registraron durante octubre de 2025:

Sabaneta (Antioquia): 6.740 unidades (6,82%) Funza (Cundinamarca): 5.746 unidades (5,82%) El Cerrito (Valle del Cauca): 4.412 unidades (4,47%)

