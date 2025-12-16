¿Qué es un seguro todo riesgo para moto y para qué sirve?

Aunque a veces se le compara con el seguro todo riesgo de un carro, el seguro todo riesgo para moto tiene un enfoque distinto. Foto: Cortesía Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI

Tener una moto es sinónimo de libertad, rapidez y ahorro de tiempo. Pero esa libertad también viene acompañada de decisiones responsables, y una de las más importantes es contar con un buen seguro. No se trata solo de cumplir una norma o de pensar en la moto como un bien material, sino de protegerse frente a situaciones que, en la vía, pueden aparecer cuando menos se esperan.

Aunque a veces se le compara con el seguro todo riesgo de un carro, el seguro todo riesgo para moto tiene un enfoque distinto.

De acuerdo con los expertos de Honda, un seguro todo riesgo para motocicleta es una póliza que ofrece respaldo ante varios escenarios: daños materiales, lesiones personales, responsabilidad civil frente a terceros, hurto, eventos de la naturaleza, entre otros. No todas las motos ni todos los conductores enfrentan los mismos riesgos, por lo que existen diferentes tipos de coberturas.

En Colombia, para circular legalmente es obligatorio contar con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). Este seguro cumple una función muy importante, pero su alcance tiene un límite, ya que solo cubre ciertos eventos relacionados con la atención médica de las personas involucradas en un siniestro.

¿Qué pasa si no se tiene seguro y ocurre un accidente?

Un accidente sin seguro puede convertirse en un problema serio en cuestión de minutos. Cuando no existe una póliza que respalde la situación, todos los gastos salen directamente del bolsillo del motociclista. Y, el panorama se complica aún más si hay terceros involucrados, ya que la responsabilidad económica y jurídica recae por completo sobre quien conduce la moto. Indemnizaciones, costos judiciales y acuerdos extrajudiciales pueden representar cifras difíciles de asumir.

Por eso, contar con un seguro para la moto no es solo un capricho, sino una forma de anticiparse a los riesgos. Esta se puede convertir en la protección de la inversión, ganar tranquilidad al salir a la vía y contribuir a la seguridad de todos los actores del tránsito.

¿Qué tipos de seguros existen para motos en Colombia?

En el mercado colombiano hay varias opciones de seguro para moto, cada una pensada para cubrir riesgos específicos. Estos son los más comunes:

SOAT: es obligatorio para circular. Cubre lesiones o fallecimiento de las personas involucradas en un accidente, ya sean conductores, pasajeros o peatones. No ampara daños a la moto ni robos.

Seguro de responsabilidad civil extracontractual: respalda los daños materiales y personales que se puedan causar a terceros en un accidente.

Seguro contra robo o hurto: protege frente al robo total o parcial de la motocicleta, según las condiciones de la póliza contratada.

Seguro de daños a la moto (daños propios): cubre las afectaciones a la moto por accidentes, caídas o eventos imprevistos, incluso cuando el responsable es el propio conductor.

Seguro todo riesgo: es la opción más completa. Integra las coberturas anteriores y suele incluir servicios adicionales como asistencia en vía, grúa, ambulancia y apoyo médico, entre otros.

Beneficios que ofrece un seguro todo riesgo para moto

Para Honda, estas pólizas reúnen una serie de beneficios pensados para acompañar al motociclista antes, durante y después de un imprevisto en la vía:

Cobertura frente a daños a terceros: brinda respaldo económico si se causan daños materiales o lesiones a otras personas. Asistencia en caso de accidentes: incluye servicios como ambulancia y acompañamiento jurídico cuando se presentan procesos legales. Asistencia vial y servicio de grúa: apoyo inmediato ante fallas mecánicas, pinchazos, batería descargada o necesidad de traslado. Protección contra robo total o parcial: cubre la pérdida de la moto o de partes importantes, según lo estipulado en la póliza. Cobertura por pérdida total o daños severos: si los daños superan un porcentaje del valor de la moto, algunas aseguradoras compensan con su valor comercial. Auxilio para transporte alternativo: cuando la moto no puede usarse, ciertas pólizas cubren un monto diario para transporte público por un tiempo definido. Renta diaria por hospitalización: en caso de hospitalización tras un accidente, se puede recibir un ingreso diario para el conductor o su acompañante. Amparo frente a desastres naturales: protección ante daños causados por inundaciones, granizo, terremotos u otros eventos naturales. Defensa y protección jurídica ampliada: cubre la asesoría legal y los gastos de abogado derivados de un accidente. Cobertura de accesorios y equipamiento: respalda económicamente los accesorios o modificaciones instaladas en la moto que no vienen de fábrica y tienen un valor relevante.

