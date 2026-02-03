¿Qué hacer si al carro le cuesta arrancar en clima frío? Causas y soluciones

En las mañanas frías, por ejemplo, la batería suele ser la primera en evidenciarlo, pues pierde parte de su capacidad y obliga al motor a hacer un esfuerzo extra para arrancar. Foto: Pixabay

Si alguna vez ha girado la llave y ha percibido que el motor tarda más de lo normal en reaccionar, es comprensible que la sensación no sea agradable. Muchos conductores han vivido ese segundo de expectativa mientras el vehículo responde.

Según los expertos de Volkswagen, el frío intenso puede pasar factura en distintos frentes del vehículo, a veces de maneras que solo se notan cuando ya están dando problemas. En las mañanas frías, por ejemplo, la batería suele ser la primera en evidenciarlo, pues pierde parte de su capacidad y obliga al motor a hacer un esfuerzo extra para arrancar.

A ese escenario se suma el papel del anticongelante —el líquido encargado de regular la temperatura del motor y evitar que se congele o se sobrecaliente—, ya que cuando su nivel o su mezcla no son los adecuados, el motor queda más expuesto y puede sufrir con mayor facilidad. Por su parte, el aire al interior de las llantas se contrae con el frío, y el sistema de frenos puede verse comprometido si la humedad se congela en algunos de sus componentes.

¿Qué partes del carro requieren más cuidado con el frío?

Los expertos de la marca comparten cinco recomendaciones básicas para proteger el vehículo durante la temporada de lluvias o de frío intenso.

Son acciones sencillas, pero marcan la diferencia para evitar contratiempos:

Asegurarse de revisar el estado de la batería del vehículo

Conviene revisar su nivel de carga y, si tiene más de tres años de uso, considerar su reemplazo para reducir el riesgo de fallas inesperadas en las mañanas frías.

Revisar el nivel de anticongelante del vehículo

Este líquido, encargado de regular la temperatura del motor, debe ser el recomendado por el fabricante y mantenerse en el nivel correcto.

Verificar que las llantas tengan la presión adecuada

Mantenerlas bien infladas y verificar su desgaste ayuda a conservar una buena adherencia sobre el piso, especialmente en condiciones de lluvia o frío. Si el desgaste es notable, vale la pena evaluar un cambio de neumáticos.

Proteger el parabrisas y los limpiaparabrisas

Es importante revisar el estado de las gomas y utilizar líquido limpiaparabrisas apto para bajas temperaturas. En zonas donde se forman heladas, un cobertor facilita retirar el hielo sin dañar el cristal.

Realizar una revisión completa del sistema de frenos

Una inspección de pastillas, discos y líquido de frenos permite detectar a tiempo posibles fallas. Cualquier ruido extraño, vibración o pérdida de eficacia debería motivar un mantenimiento oportuno.

¿Por qué esperar al prender y apagar el motor de un carro cuando hace frío?

Según Daniel Vargas, gerente de Renault Academy, vale la pena entender qué pasa dentro del motor cuando el carro se enfrenta al frío. Un punto importante, explica, es dejar el motor encendido por unos instantes después de conducir. Esto permite que el aceite termine de lubricar bien todas las piezas y que el conjunto mecánico baje un poco su temperatura antes de apagarlo. “Aunque esta práctica se asocia más con climas muy calientes o después de recorridos largos en subida, también le hace bien al motor en días fríos, porque ayuda a un enfriamiento más equilibrado y reduce el desgaste prematuro de los componentes”, señala Vargas.

De acuerdo con el experto, al arrancar en bajas temperaturas no es necesario dejar el carro encendido durante varios minutos, ya que los motores modernos están preparados para funcionar sin problema en estas condiciones. Sin embargo, sí recomienda mantenerlo encendido unos 20 o 30 segundos para que el aceite circule correctamente antes de ponerlo en movimiento, evitando acelerar de inmediato y dándole al motor un breve momento para estabilizarse.

