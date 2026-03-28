Testigo ESP encendido en el carro: ¿qué indica y por qué no se debe ignorar?

El Control Electrónico de Estabilidad, entra en acción cuando el carro está a punto de perder agarre. Foto: Ford

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el tablero hay luces que se ignoran hasta que se quedan encendidas más de la cuenta. Una de ellas es la del ESP, ese ícono del “carro derrapando” que muchos han visto sin tener del todo claro qué está diciendo. Y aquí conviene prestarle atención, porque no es un adorno ni una alerta cualquiera.

El ESP o Control Electrónico de Estabilidad, entra en acción cuando el carro está a punto de perder agarre. Es decir, cuando detecta que la trayectoria real no coincide con la que marca el timón. ¿Cómo lo corrige? Frenando de forma independiente cada rueda y, si hace falta, ajustando la entrega de potencia. Todo ocurre en cuestión de segundos, sin que el conductor tenga que intervenir.

Esa luz no siempre es mala señal

Este testigo tiene más de una lectura. Si la luz parpadea por momentos, especialmente en curvas, piso mojado o aceleraciones, en realidad está avisando que el sistema está actuando. Es decir, está haciendo su trabajo.

Otra historia es cuando se queda fija. Ahí sí hay que ponerle el ojo.

Cuando el testigo se queda encendido, algo no está bien

Si la luz del ESP no se apaga, lo más probable es que haya una falla en alguno de los componentes que alimentan el sistema.

Estas son las causas más comunes:

- Sensores de velocidad en las ruedas: Son los encargados de indicarle al sistema qué tan rápido gira cada rueda, por lo que si están sucios, desconectados o presentan fallas, la información llega de forma incorrecta y el sistema pierde precisión.

- Diferencias en el tamaño de las ruedas: Aunque puede parecer un detalle menor, no lo es, ya que un cambio de llanta por una de diferente medida o incluso una de repuesto temporal, puede alterar las lecturas y terminar encendiendo el testigo.

- Fallas en el control de tracción: Al ser un sistema clave para el funcionamiento del ESP, cualquier daño o funcionamiento irregular afecta directamente su operación y puede hacer que la luz se mantenga encendida.

- Problemas en el módulo ABS: El ESP depende del sistema antibloqueo de frenos, de modo que cuando el ABS presenta fallas, es normal que ambos testigos aparezcan encendidos al mismo tiempo.

- Sensor de ángulo de dirección: Este componente le indica al sistema hacia dónde se gira el timón, por lo que si no funciona correctamente, el ESP pierde la referencia para comparar la trayectoria esperada con la real.

Manejar con este testigo prendido de forma permanente no significa que el carro se vaya a descontrolar de inmediato, pero sí que ha perdido una capa importante de seguridad. En condiciones normales puede no notarse, pero en una frenada de emergencia, una curva exigente o una calle destapada, la diferencia sí se puede ver.

Le puede interesar: Trucos fáciles para ahorrar gasolina en el carro y reducir el consumo

Una revisión a tiempo evita dolores de cabeza

Cuando esta luz aparece y no se apaga, lo más recomendable es hacer una revisión lo antes posible. En muchos casos, el problema puede ser algo tan sencillo como un sensor sucio o una lectura incorrecta.

Ignorarla, en cambio, puede terminar afectando otros sistemas o comprometiendo el comportamiento del vehículo. Al final, este sensor no está ahí para molestar con una luz en el tablero, está para mantener el carro en la línea correcta cuando las condiciones se complican. Y si avisa, es porque algo necesita atención.