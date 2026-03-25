Trucos fáciles para ahorrar gasolina en el carro y reducir el consumo

El gasto en gasolina termina siendo uno de los rubros más importantes en el día a día. Foto: pexels

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Cuando alguien piensa en comprar carro, hay una pregunta que siempre aparece en la conversación: ¿cuánto consume? Y no es para menos. El gasto en gasolina termina siendo uno de los rubros más importantes en el día a día.

La buena noticia es que no todo depende del carro. Según los expertos de Volkswagen, la forma de conducir y algunos hábitos pueden marcar una gran diferencia en el consumo. Aquí van varias recomendaciones prácticas, sin vueltas, que realmente ayudan a que la gasolina rinda más.

1. Conduzca con cabeza fría

Mantener una velocidad constante es uno de los trucos más efectivos. Acelerar y frenar a cada rato hace que el motor trabaje de más y, por supuesto, que consuma más.

Desde Volkswagen señalan que un rango entre 50 y 70 km/h suele ser ideal en condiciones normales. No se trata de ir lento, sino de ser constante.

Hoy en día, muchos vehículos incorporan control crucero o versiones más avanzadas que incluso regulan la distancia con el carro de adelante. Este tipo de asistencias ayudan bastante a mantener un ritmo estable y, de paso, a conducir con más tranquilidad.

2. Arranque suave, sin afán

Salir “disparado” apenas se enciende el carro es un clásico, pero no es buena idea. Lo recomendable es iniciar manejando con suavidad, sin acelerar de golpe, y darle unos segundos al motor para que trabaje de forma estable.

En vehículos mecánicos, lo ideal es usar la primera solo para arrancar y pasar rápidamente a segunda. Esto evita revoluciones innecesarias y reduce el consumo.

3. Las llantas también gastan gasolina

Puede sonar extraño, pero unas llantas mal infladas hacen que el carro consuma más. Cuando la presión está por debajo de lo recomendado, aumenta la resistencia al rodaje y el motor necesita esforzarse más.

Por eso, revisar las llantas periódicamente y mantener la presión correcta es una de las formas más fáciles de ahorrar gasolina.

4. Ojo con el uso del aire acondicionado

El aire acondicionado es cómodo, pero también exige más al motor. Usarlo todo el tiempo incrementa el consumo.

Si el clima lo permite, abrir las ventanas puede ser una alternativa. Y si se usa el aire, hacerlo de forma moderada ayuda a equilibrar confort y eficiencia.

5. Menos peso, más eficiencia

Un carro cargado de cosas innecesarias es un carro que gasta más gasolina, así de simple. Muchas veces se acumulan objetos en el baúl que no se usan y que solo están sumando peso. De ahí que hacer una limpieza periódica resulte más útil de lo que muchos creen.

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¿El tamaño del carro importa?

La respuesta corta es sí. En términos generales, los vehículos más grandes y pesados tienden a consumir más combustible que los compactos o más pequeños. Esto ocurre porque el motor necesita más energía para mover ese peso adicional. Sin embargo, no es el único factor en juego.

También influyen aspectos como:

La aerodinámica del vehículo

La eficiencia del motor

El uso constante del aire acondicionado

Al final, todo suma. Un carro grande puede optimizar su consumo si se conduce bien, mientras que uno pequeño puede gastar de más con malos hábitos.

Un hábito vale más que mil trucos

Ahorrar gasolina no depende de una sola acción, sino de pequeños cambios en la forma de conducir y de cuidar el vehículo. Conducir suave, anticiparse, revisar llantas y evitar excesos innecesarios son prácticas simples que, con el tiempo, se traducen en menos visitas a la estación de servicio y más dinero en el bolsillo.