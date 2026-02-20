¿Qué le revisan a una moto en la tecnomecánica en Colombia? Guía completa para aprobarla

Durante la inspección se comprueba el estado y desempeño de sistemas fundamentales como frenos, alumbrado, suspensión y control de emisiones, entre otros componentes esenciales. Foto: pexels

La revisión tecnomecánica para motos es un requisito legal en Colombia y hace parte del control periódico que ejercen las autoridades para verificar que estos vehículos circulen en condiciones seguras y dentro de los límites ambientales permitidos.

¿Qué le revisan a una moto en la tecnomecánica?

Conocer con anticipación los puntos que evalúa la inspección permite anticiparse a posibles rechazos y preparar la motocicleta de forma adecuada. La revisión tecnomecánica implica pruebas y verificaciones técnicas que determinan si el vehículo cumple con los estándares de seguridad y control ambiental exigidos en Colombia.

A continuación, los principales sistemas que son objeto de evaluación:

Sistema de luces y señalización

El conjunto de alumbrado es uno de los primeros aspectos que se verifica. Se comprueba el funcionamiento correcto de la luz delantera (alta y baja), la luz trasera, la luz de freno y las direccionales. Además de encender, deben hacerlo con la intensidad adecuada y sin intermitencias anormales. También se revisa que la alineación de la luz principal no encandile a otros actores viales.

Sistema de frenos

Se revisa el estado de las pastillas o bandas, el nivel y condición del líquido de frenos (cuando aplica) y la integridad de mangueras y conductos.

En los Centros de Diagnóstico Automotor se realizan pruebas para medir la eficiencia de frenado y detectar desbalances entre ruedas. Cualquier anomalía que comprometa la capacidad de detener la moto de forma segura puede generar un resultado desfavorable.

Emisiones contaminantes

Uno de los puntos más críticos es el control de gases. La prueba mide los niveles de emisiones para verificar que se mantengan dentro de los límites permitidos. Un motor desajustado, fallas en la combustión o un sistema de escape en mal estado pueden elevar los valores y causar rechazo.

Realizar mantenimientos periódicos que incluyan cambio oportuno de aceite, revisión del filtro de aire y una calibración adecuada del motor es vital para cumplir con este requisito.

Llantas

Durante la revisión se verifica la profundidad del labrado, el desgaste uniforme y la ausencia de deformaciones, cortes o abultamientos.

Espejos retrovisores

Los espejos deben estar firmemente instalados, sin fisuras y ofrecer visibilidad clara hacia la parte posterior. Se valida que no estén sueltos ni alterados y que permitan al conductor observar adecuadamente el entorno sin necesidad de maniobras riesgosas.

Aunque suelen subestimarse, los espejos en mal estado son motivo frecuente de rechazo en la tecnomecánica.

¿Cuándo se debe hacer la revisión tecnomecánica?

En Colombia, la revisión tecnomecánica para motos tiene periodicidad anual. Sin embargo, en el caso de motos nuevas, la primera inspección debe realizarse al cumplir dos años desde la fecha de matrícula. A partir de ese momento, el control pasa a ser obligatorio cada año.

¿Qué sucede si no se aprueba la revisión?

Cuando la motocicleta no supera la inspección en el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), el propietario cuenta con un plazo de 15 días calendario para corregir las observaciones técnicas señaladas y presentarla nuevamente sin costo adicional. Ojo, si las reparaciones no se realizan dentro de ese periodo, será necesario pagar nuevamente el valor total de la revisión.

¿Cuánto vale la revisión tecnomecánica en 2026?

La tarifa varía según la ciudad y el CDA donde se realice el procedimiento, ya que existen diferencias regionales en los costos operativos. Para este año, las motocicletas en Colombia pagan entre COP 217.781 y COP 247.490, valor que depende principalmente de la antigüedad del vehículo.