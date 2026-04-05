¿Qué pasa si le pone diésel a un carro de gasolina y cómo solucionarlo?

Echar diésel en un carro de gasolina genera lo que se conoce como “contaminación del sistema de combustible”. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Confundirse de combustible no es tan raro como parece. En muchas estaciones de servicio, las boquillas están una al lado de la otra y, en un descuido, cualquiera puede terminar llenando el tanque con el combustible equivocado. Lo que parece un simple error puede convertirse en un problema serio si no se actúa a tiempo.

Un error pequeño que puede salir caro

Según la firma estadounidense de análisis de datos de consumidores J.D. Power, echar diésel en un carro de gasolina genera lo que se conoce como “contaminación del sistema de combustible”. Y aunque suene técnico, en la práctica significa que el motor no está diseñado para trabajar con ese tipo de combustible.

El diésel es más pesado y espeso que la gasolina, por lo que desde el primer momento empieza a afectar el funcionamiento del sistema. No fluye igual, no se quema igual, es decir, no pertenece ahí.

Lo que ocurre dentro del motor

Cuando el diésel entra en un sistema de gasolina, comienza una serie de problemas. Expertos de la firma señalan que la bomba de combustible tiene dificultades para mover la mezcla, el filtro puede obstruirse y los inyectores terminan recibiendo un combustible que no pueden procesar correctamente.

En muchos casos, el carro puede arrancar y avanzar unos metros. Pero no es buena señal. Eso ocurre porque aún queda algo de gasolina en la reserva. Una vez el diésel empieza a llegar al motor, aparecen fallas, tirones e incluso el bloqueo total.

El resultado es un motor que pierde eficiencia rápidamente hasta detenerse.

Aunque este escenario es delicado, hay uno aún más crítico, poner gasolina en un vehículo diésel. La gasolina es mucho más inflamable y puede detonar antes de tiempo, generando daños internos mucho más graves.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta la multa por no llevar kit de carretera en Colombia en 2026?

Qué hacer inmediatamente después del error

De acuerdo con JD Power, aquí no hay espacio para improvisar, la reacción correcta marca la diferencia:

- Lo primero y más importante NO encender el vehículo bajo ninguna circunstancia.

- Arrancar el carro solo hará que el diésel avance por todo el sistema, empeorando el panorama.

- Lo siguiente es solicitar una grúa y llevar el vehículo a un taller lo antes posible.

¿Cómo se soluciona el problema?

El objetivo es uno solo, eliminar completamente el diésel del sistema y dependiendo del diseño del vehículo, hay dos caminos posibles:

- Si el tanque tiene sistema de drenaje: Acá el proceso es más sencillo, se vacía el tanque, luego se llena con gasolina limpia y se vuelve a drenar; este procedimiento se repite varias veces hasta asegurar que no queden residuos de diésel.

- Si el tanque no tiene drenaje: En este caso el proceso es más técnico, ya que es necesario desmontar el tanque, vaciarlo y limpiarlo completamente; después se enjuaga con gasolina nueva hasta dejar el sistema libre de contaminación.

Una recomendación final

Dejar diésel dentro de un sistema de gasolina, incluso por poco tiempo, no es buena idea. Entre más rápido se actúe, menor será el riesgo de dañar componentes como la bomba, los inyectores o el filtro.

En este tipo de situaciones, el truco no es solo corregir el error, sino evitar que avance.