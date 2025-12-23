¿Qué pasa si le pone rines más grandes a su carro? Esto debe saber

Los rines influyen en el desempeño general del vehículo, ya que aportan a la aerodinámica, ayudan a reducir la fricción que se genera entre la llanta y el pavimento. Foto: Cortesía Goodyear

Cambiar los rines del carro suele estar entre las primeras decisiones de personalización que toman muchos conductores. A veces es por estética, otras por tendencia y, en no pocos casos, por la creencia de que un rin más grande puede mejorar el comportamiento del vehículo en la vía. El cambio, a simple vista, puede resultar atractivo y transformar por completo la imagen del carro, pero detrás de esa elección hay aspectos técnicos que conviene mirar con más calma.

De acuerdo con especialistas de Ford, los rines no cumplen únicamente una función decorativa. También influyen en el desempeño general del vehículo, ya que aportan a la aerodinámica, ayudan a reducir la fricción que se genera entre la llanta y el pavimento y pueden contribuir a una conducción más confortable cuando se respetan las especificaciones del fabricante.

El problema aparece cuando se instalan rines de mayor tamaño a los recomendados para cada vehículo. Según los expertos, este tipo de modificaciones puede traer consecuencias que van mucho más allá de lo visual, afectando sistemas importantes como la alineación, el frenado y la aceleración, además de exigir un mayor esfuerzo a varios componentes del carro.

Entre los principales inconvenientes de variar el tamaño del rin se encuentran:

Aumento en el gasto de combustible

Mayor trabajo por parte del motor

Riesgo de daños graves en la llanta, en caso de caer en un bache

Rigidez en la caja de cambios o marcha

Deterioro en los sistemas de monitoreo y calibración

¿Cómo saber la medida del rin de su vehículo?

Identificar la medida correcta del rin no es complicado y, de hecho, la información está más cerca de lo que parece. Basta con revisar uno de los costados de la llanta, donde aparece un código alfanumérico grabado sobre el caucho. Ese conjunto de números y letras no está ahí por casualidad, describe aspectos importantes como las dimensiones de la llanta, su construcción y el tipo de uso para el que fue diseñada.

Según los expertos de Ford, esta numeración se divide en cuatro partes, y es precisamente el último valor el que indica el diámetro interno de la llanta, es decir, el tamaño del rin.

Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo una llanta marcada como 255/40 ZR 19. El primer número, 255, corresponde al ancho de la llanta medido en milímetros. El segundo valor, 40, indica la relación entre la altura del perfil y el ancho, expresada en porcentaje. El tercer componente hace referencia al tipo de llanta y su construcción. Finalmente, el número 19 señala el tamaño del rin, medido en pulgadas.

Cinco errores que debe tener en cuenta para cuidar las llantas

Aunque muchos conductores creen que las llantas se cambian “cuando ya no dan más”, la verdad es que buena parte de su deterioro se puede evitar. En este contexto, los expertos de Goodyear comparten cinco errores frecuentes que afectan directamente la vida útil de las llantas, y que vale la pena corregir:

1. Frenar bruscamente

Además de elevar el consumo de combustible, esta práctica desgasta de manera acelerada las bandas de rodamiento. Es especialmente perjudicial cuando se repite constantemente, por ejemplo, al no anticiparse a una curva, al acercarse a un semáforo en rojo o al conducir rápido en zonas residenciales.

2. No revisar la presión de inflado

Rodar con llantas desinfladas aumenta la fricción con el pavimento, genera sobrecalentamiento y provoca un desgaste más rápido, sobre todo en los bordes. Por el contrario, una presión demasiado alta reduce la superficie de contacto con el suelo, afectando el agarre y la estabilidad.

3. No realizar la rotación periódica

Cada llanta se desgasta de forma distinta dependiendo de su posición, el peso del vehículo y la forma de conducir. Si no se realiza una rotación periódica, unas llantas se deterioran más rápido que otras, lo que a la larga significa un cambio anticipado y más gasto.

4. Sobrecargar el vehículo

Viajar con el carro lleno o transportar carga pesada sin considerar los límites establecidos puede parecer inofensivo, pero pone a trabajar de más a las llantas. El exceso de peso aumenta la presión sobre los neumáticos, acelera su desgaste y compromete su rendimiento.

5. Ignorar la alineación y el balanceo

Los golpes contra andenes, huecos o baches (bastante comunes en las carreteras colombianas) pueden alterar la alineación del vehículo sin que el conductor lo note de inmediato. Una mala alineación provoca un desgaste disparejo y reduce la vida útil de las llantas.

