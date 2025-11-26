¿Qué revisar antes de comprar un carro usado? Diez cosas imprescindibles

Hay factores adicionales que influyen directamente en que la experiencia sea positiva y en que la compra no se convierta en un problema a futuro. Foto: Flickr: Be.Wo

Comprar un carro usado puede ser una gran decisión… o un dolor de cabeza si no se revisa todo antes de comprarlo. Muchas personas se dejan llevar por la apariencia, el brillo de la pintura o el buen relato del vendedor, pero un vehículo de segunda siempre cuenta una historia que vale la pena leer con calma.

Según R5, empresa de tecnología financiera enfocada en soluciones para conductores, adquirir un usado puede convertirse en una inversión inteligente cuando el vehículo está en buen estado, tiene sus documentos al día y representa un alivio para el bolsillo. Sin embargo, el panorama no termina ahí: hay factores adicionales que influyen directamente en que la experiencia sea positiva y en que la compra no se convierta en un problema a futuro.

Por este motivo, la compañía presenta diez recomendaciones que conviene revisar antes de cerrar cualquier negocio con un carro usado.

1. Desconfíe si el precio parece demasiado bueno

A veces aparece un carro tan barato que cualquiera pensaría que acaba de encontrar el negocio del año. Pero en el mundo de los usados, cuando la oferta suena demasiado tentadora, conviene poner el pie en el freno.

Lo primero es comparar precios en concesionarios, plataformas y aplicaciones para establecer un rango promedio según la línea y el modelo. Si algún anuncio está muy por debajo de ese rango, lo mejor es ir despacio, esto podría tratarse de un vehículo con antecedentes oscuros, con siniestros graves o, en el peor de los casos, robado.

2. Verifique que la tecnomecánica sea reciente

La tecnomecánica es un gasto obligatorio cada año, así que encontrar un carro cuya revisión esté al día ya representa un alivio para el bolsillo. Más allá del ahorro, que el certificado sea reciente indica que el vehículo tuvo que ponerse al día en aspectos mecánicos para pasar la inspección.

3. Revise el histórico vehicular en el RUNT

Confiar únicamente en lo que comenta el propietario no es suficiente. Una consulta en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) permite conocer la historia real del carro y confirmar si todo está en orden. Ahí se puede verificar:

Accidentes registrados

Tipo de siniestros en los que ha estado involucrado

Embargos o prendas que tenga inscritos

Histórico de propietarios

Limitaciones judiciales vigentes

Estado del SOAT y de la tecnomecánica

Características como número del motor, del chasis y demás datos técnicos

4. Analice el kilometraje

En promedio, un vehículo suele recorrer alrededor de 15.000 kilómetros por año. Si al dividir el kilometraje total por los años de uso el resultado supera ampliamente esta cifra, vale la pena revisar con más cuidado, probablemente el carro ha tenido una vida bastante exigente y eso puede traducirse en desgaste prematuro de varias piezas.

5. Compruebe que el SOAT esté vigente

El SOAT es otro gasto anual obligatorio. Si el vehículo ya viene con el seguro vigente y le quedan varios meses por delante antes del vencimiento, se convierte en un punto extra a favor y en un ahorro inmediato para el nuevo propietario.

6. Examine bien la carrocería

Un exterior descuidado puede ser señal de falta de mantenimiento, pero también puede ocultar golpes fuertes o reparaciones mal hechas. Lo ideal es revisar el carro con buena luz, buscar diferencias de tonalidad en la pintura, comprobar alineaciones y verificar si hay signos de reparaciones mayores.

7. Abra el capó

El motor dice más de lo que parece a simple vista, y una revisión rápida puede evitar muchos dolores de cabeza. Al levantar el capó, vale la pena fijarse en detalles como:

Fugas de aceite o manchas extrañas en cualquier zona del motor

Soldaduras en los guardafangos frontales, que podrían revelar un choque fuerte

Estado del líquido de frenos, que no debería presentar fugas

Condición del aceite, que debe tener buena consistencia, no oler a quemado y no verse demasiado claro

Comportamiento del motor al encenderlo: si vibra demasiado, es posible que los soportes estén deteriorados

8. Mire el baúl y las puertas

La presencia de óxido en esas zonas indica deterioro de los cauchos o, incluso, daños estructurales por golpes pasados. Si aparece corrosión debajo de la llanta de repuesto o en la parte interna de las puertas, lo más prudente es descartar el vehículo.

9. Evalúe el estado de las llantas

Los neumáticos cuentan una historia silenciosa, si están gastados por igual, suele ser el resultado natural del uso. Pero si el desgaste es irregular (solo por dentro o solo por fuera) podría haber problemas en la suspensión, alineación o incluso daños en el chasis.

10. Haga una prueba de manejo

Antes de arrancar, es importante revisar el estado de los asientos y los tapizados, ya que influyen directamente en la comodidad. Durante la conducción, la dirección debe girar con suavidad, los cambios entrar sin resistencia, los frenos responder de manera pareja y el carro no debe generar ruidos ni vibraciones extrañas.

