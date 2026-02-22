¿Qué se debe hacer si una moto se queda sin frenos?

Cuando la manigueta se va al fondo o el pedal no responde, no hay tiempo para improvisar. Debe de existir la técnica. Foto: freepik

Perder la capacidad de frenado en una moto es, probablemente, uno de los escenarios más delicados que puede enfrentar cualquier conductor. En dos ruedas no existe la estructura metálica de un carro que absorba impactos ni sistemas que aíslen completamente al piloto del entorno, todo depende del equilibrio, la técnica y la reacción en cuestión de segundos.

Cuando la manigueta se va al fondo o el pedal no responde, no hay tiempo para improvisar, es momento de aplicar técnica.

Lo primero: calma y control

La reacción inicial lo define todo. Mauricio Idárraga, Gerente de Servicio de Honda Motocicletas - Fanalca, insiste en que el pánico es el peor enemigo del equilibrio. Según explica, en ese instante crítico lo fundamental es mantener la serenidad y concentrarse en estabilizar la motocicleta antes de intentar cualquier otra maniobra.

Idárraga recomienda soltar progresivamente el acelerador y mantener la moto completamente recta, evitando giros bruscos del manillar que puedan desestabilizarla. Si el sistema es hidráulico, aconseja bombear rápidamente la manigueta o el pedal para intentar recuperar presión en caso de que haya aire en el circuito.

Al mismo tiempo, sugiere reducir las marchas una a una para que el freno motor ayude a disminuir la velocidad de manera controlada. No se trata de una detención inmediata, pero sí de una desaceleración progresiva que permita conservar estabilidad, ganar metros y buscar un espacio seguro donde detenerse.

Si falla el freno delantero o el trasero: no es el mismo escenario

Técnicamente, no todas las fallas tienen el mismo nivel de riesgo. Alexander Escobar, jefe de Calidad y Servicio Técnico de Hero Motos, recuerda que cerca del 70 % de la capacidad de frenado está en la rueda delantera. Por eso, si el que falla es el freno delantero, la situación es más delicada.

Cuando falla el freno delantero

Bombear la manigueta para intentar recuperar presión.

Transferir la frenada al freno trasero de manera progresiva, evitando bloquear la rueda.

Apoyarse firmemente en el freno motor reduciendo marcha por marcha.

Mantener la moto completamente recta.

La distancia de frenado será mayor, por lo que cualquier maniobra brusca puede desestabilizar la moto.

Cuando falla el freno trasero

El riesgo es menor, pero requiere precisión. En este caso se debe:

Bombear el pedal para intentar recuperar presión.

Transferir el control de la desaceleración al freno delantero, aplicándolo de forma gradual.

Mantener postura equilibrada, especialmente si la falla ocurre en curva.

Las causas reales detrás de una pérdida de frenos

Desde el punto de vista técnico, Alejandro Londoño, director de Mercadeo de Grupo UMA, señala que una motocicleta rara vez “se queda sin frenos” de manera repentina. Generalmente hay señales previas.

Las causas más frecuentes son:

Desgaste extremo de pastillas o bandas : cuando el material de fricción baja de niveles seguros —menos de 3 mm ya es crítico— la capacidad de detención disminuye notablemente.

Aire en el sistema hidráulico: genera sensación esponjosa y pérdida de presión.

Fugas o deterioro del líquido de frenos : el líquido absorbe humedad. Si no se cambia en los intervalos recomendados, puede generar burbujas al calentarse y afectar la presión.

Sobrecalentamiento : en descensos prolongados usando solo freno elevan la temperatura del sistema y reducen temporalmente su eficacia.

Fallas mecánicas: guayas en mal estado, mangueras envejecidas, cálipers trabados, discos deformados o componentes mal instalados.

La mejor maniobra es la preventiva

Todos los expertos coinciden en algo: la prevención es el verdadero sistema de seguridad.

Un mantenimiento responsable debe incluir:

Revisión periódica del grosor de pastillas.

Verificación del nivel y estado del líquido de frenos.

Inspección de mangueras, conexiones y posibles fugas.

Cambio del líquido cada 1 a 2 años, según fabricante.

Uso de repuestos originales y de calidad certificada.

Además, en conducción diaria: