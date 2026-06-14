¿Qué significa el octanaje de la gasolina, cuál necesita su carro y cómo se mide?

Cuando se emplea una gasolina con un octanaje inferior al requerido aparece pérdida de potencia, aumento en el consumo, problemas de arranque o el conocido “cascabeleo”. Foto: Getty Images - gremlin

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Cada vez que un conductor llega a una estación de servicio debe tomar una decisión que parece obvia, pero que tiene un impacto directo en el funcionamiento del vehículo. Gasolina corriente, extra, 95, 98 octanos… las opciones están ahí, aunque no siempre es claro qué significan esos números ni si realmente hacen alguna diferencia.

De acuerdo con el equipo técnico de Primax Colombia, el octanaje es la medida que indica la resistencia de la gasolina a la detonación o al autoencendido prematuro dentro del motor, es decir, cuando la mezcla de aire y combustible entra a la cámara de combustión, debe esperar el momento exacto para encenderse a través de una chispa.

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¿Por qué es importante utilizar el octanaje recomendado?

Hay una creencia común para algunos conductores y es pensar que una gasolina de mayor octanaje siempre hará que el carro funcione mejor. Sin embargo, los especialistas de Primax aclaran que lo realmente importante es utilizar el combustible que recomienda el fabricante.

Cuando se usa gasolina con un octanaje inferior al requerido aparece pérdida de potencia, aumento en el consumo, problemas de arranque o el conocido “cascabeleo”. Según Primax, respetar la especificación indicada para cada vehículo ayuda a prevenir la combustión espontánea, protege el motor y contribuye a mantener un funcionamiento eficiente.

Ahora bien, utilizar gasolina con un octanaje superior al recomendado tampoco significa que traerá beneficios. Si el motor fue hecho para funcionar con un determinado nivel de octanaje, emplear uno más alto no se traducirá en más potencia, menor consumo o un mejor desempeño, en la mayoría de los casos, el vehículo operará con normalidad, aunque se está pagando más por un combustible cuyas ventajas no podrá aprovechar plenamente.

¿Cómo saber qué gasolina necesita su carro?

Acá la respuesta más confiable está en el fabricante.

Los expertos de Primax recomiendan consultar el manual del propietario, donde se especifica el octanaje adecuado según el diseño y la relación de compresión del motor. En muchos vehículos, esta información aparece en una etiqueta ubicada en la tapa del tanque.

Aunque si hay preguntas, la recomendación es acudir a un concesionario o un mecánico para verificar este dato.

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¿Cómo se mide el octanaje?

Esta medición tiene su origen en una escala de referencia basada en dos hidrocarburos presentes en la gasolina.

Según Repsol, compañía petroquímica, estos son:

Isooctano, un compuesto con alta resistencia a la detonación.

Heptano, un compuesto más inflamable que se enciende con mayor facilidad.

Por ejemplo, una gasolina de 95 octanos tiene un comportamiento equivalente a una mezcla compuesta por 95 % de isooctano y 5 % de heptano. En el caso de una gasolina de 98 octanos, la proporción sería de 98 % de isooctano y 2 % de heptano.

Esto significa que la gasolina de 98 octanos tiene una mayor capacidad para resistir la detonación dentro del motor.