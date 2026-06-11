El pueblo conocido como “campo pelado” en Colombia: ¿qué visitar y cómo llegar?

Iglesia principal. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre montañas, páramos y senderos cargados de historia se encuentra Chíquiza, uno de esos rincones de Boyacá que parecen detenidos en el tiempo y cuyo nombre despierta curiosidad porque, traducido de la lengua chibcha, significa “campo pelado” o erial.

Aunque para muchos viajeros sigue siendo un destino poco conocido, este pueblo ubicado a pocos kilómetros de Tunja conserva una riqueza natural, cultural y ancestral que lo convierte en una alternativa ideal para escapar del ruido de la ciudad y conectarse con la esencia del altiplano boyacense.

Según la Alcaldía Municipal de Chíquiza, el nombre proviene del vocablo chibcha “chequiza”. Sin embargo, no siempre fue conocido así, antes de adoptar su nombre actual, el municipio se llamaba San Pedro de Iguaque, denominación que cambió oficialmente mediante la Ordenanza 0027 del 17 de julio de 2003.

Por su parte, el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) señala que el pueblo fue fundado el 17 de julio de 1556 y que durante varios años fue corregimiento de Tunja, hasta ser reconocido como municipio.

Le puede interesar: Senderismo en altura: el Caminito del Rey estrena un puente colgante récord

Hablar de Chíquiza es hablar inevitablemente de la Laguna de Iguaque, uno de los lugares más emblemáticos de la cultura muisca y uno de los principales atractivos turísticos de Boyacá.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal de Chíquiza, esta laguna altoandina de origen glaciar está ubicada dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque y es la más extensa del complejo lagunar presente en esta área protegida.

Pero más allá de su valor ambiental, Iguaque ocupa un lugar especial en la memoria ancestral del país. Según Situr, la tradición cuenta que de sus aguas emergió Bachué, considerada la madre de la humanidad para los muiscas. La leyenda relata que apareció acompañada de un niño al que más tarde tomó como esposo y con quien pobló la Tierra.

Ese relato, transmitido durante generaciones, convierte a la laguna en un sitio cargado de simbolismo, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en medio de frailejones, montañas y paisajes de páramo.

Siga leyendo: ¿Vale la pena comprar un carro con caja CVT? Ventajas, desventajas y recomendaciones

¿Qué hacer y cómo llegar a Chíquiza?

Además de visitar la Laguna de Iguaque, el municipio ofrece varios espacios para realizar caminatas.

La Alcaldía Municipal destaca lugares como el sendero El Carrizal, La Cueva del Indio, el Pozo de la Vieja, Morro Negro y la Hacienda Versalles, escenarios ideales para recorrer el paisaje rural y descubrir la tranquilidad característica de esta región.

En sus 119,52 kilómetros cuadrados también sobresalen construcciones históricas como la Capilla Doctrinera de San Isidro, considerada patrimonio histórico.

Según Situr, los habitantes de Chíquiza son reconocidos por su dedicación al trabajo agrícola y por la elaboración de artesanías tradicionales como ruanas, cobijas y otras piezas tejidas con lana virgen. La agricultura es una de las principales actividades económicas del municipio, se encuentran cultivos como la papa, el maíz, la arveja, el trigo, los nabos y la cebolla.

Le recomendamos leer: Qué hacer en Ciudad de México, Toronto y Nueva York más allá del fútbol

Según la Alcaldía Municipal de Chíquiza, el pueblo está ubicado a apenas 24 kilómetros de Tunja, la capital de Boyacá. Para quienes viajan desde Bogotá, la distancia es de aproximadamente 160 kilómetros.

De acuerdo con Situr, existen tres rutas terrestres para llegar al Santuario de Fauna y Flora Iguaque:

Ruta 1. Desde Tunja hasta Villa de Leyva (39 kilómetros) y desde allí al Santuario de Fauna y Flora Iguaque (15 kilómetros).

Ruta 2. Desde Chiquinquirá hasta Villa de Leyva (38 kilómetros) y luego al Santuario de Fauna y Flora Iguaque (15 kilómetros).

Ruta 3. Desde Tunja hasta Arcabuco (34 kilómetros) y desde allí al Santuario de Fauna y Flora Iguaque (12 kilómetros).

Situr también señala que las vías que comunican Arcabuco y Villa de Leyva con el santuario no están completamente pavimentadas, el acceso es relativamente fácil hasta el sector conocido como Casa de Piedra, ubicado tres kilómetros antes del centro administrativo. A partir de ese punto, el camino puede presentar mayores dificultades para los carros pequeños.