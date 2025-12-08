¿Qué significa en carretera la señal PR y por qué es importante?

Gracias a estas señales, los conductores pueden anticiparse a desvíos por obras, identificar restricciones temporales y, en general, ubicarse con mayor facilidad mientras avanzan por las carreteras del país. Foto: Pixabay.

Si tiene pensado viajar en este puente festivo de Día de Velitas, vale la pena recordar que la señalización vial (presente tanto en calles municipales como en los grandes corredores nacionales) es la que ayuda a entender qué ocurre en la ruta. Gracias a estas señales, los conductores pueden anticiparse a desvíos por obras, identificar restricciones temporales y, en general, ubicarse con mayor facilidad mientras avanzan por las carreteras del país.

Entre todo ese conjunto de señales destaca una que suele despertar curiosidad, porque aunque es fácil de ver y aparece repetidamente en distintas carreteras del país, muchos conductores aún no tienen claro qué significa. Se trata del pequeño tablero verde con dos letras grandes: PR. Y aunque parece un detalle menor, cumple una función importante.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estas letras corresponden a los Postes de Referencia. Su objetivo es indicar con exactitud en qué punto de la ruta se encuentra un usuario. Es decir, permiten saber la ubicación precisa dentro de un corredor vial, expresada en kilómetros. En pocas palabras, son la “dirección” de quienes viajan por carretera.

Cada señal PR incluye dos números: el que aparece de forma vertical señala el kilómetro exacto de la vía, y el que se muestra en formato horizontal identifica la carretera y el tramo al que pertenece ese punto.

¿La señal PR genera comparendo?

A diferencia de las señales que imponen reglas (como prohibiciones de giro o límites de velocidad) la señal PR no está relacionada con sanciones. No advertir su presencia no trae multas, porque no se trata de una señal que restrinja o prohíba acciones en la vía. Su propósito es orientar al conductor y ayudarle a ubicarse con precisión en la carretera.

¿A qué grupo pertenece la señal PR?

Para entender mejor la función de la señal PR, es útil recordar que hace parte del conjunto de señales informativas, una categoría que el Ministerio de Transporte estableció en el Manual de Señalización Vial. Este sistema comenzó a aplicarse formalmente con la Resolución 1885 del 17 de junio de 2015, documento que introdujo el manual y definió cómo deben instalarse y usarse este tipo de señales. Desde entonces, las señales informativas cumplen la tarea de aclarar aspectos como:

El nombre de ciudades, ríos, puentes o puntos de referencia relevantes.

Los servicios disponibles en el entorno de la vía (gasolineras, talleres, restaurantes, entre otros).

Los destinos turísticos cercanos o sitios de interés local.

Cuántos kilómetros faltan para llegar a un destino y en qué punto exacto se encuentra el conductor.

Las rutas o calles que identifican un corredor específico.

La dirección hacia la que conduce una vía y cómo orientarse para seguir el recorrido correcto.

Los carriles adecuados para tomar cada salida o continuar hacia un destino concreto.

La conexión con otras vías, empalmes o intersecciones importantes.

El inicio de una salida o desvío hacia una carretera diferente.

Cualquier información adicional que ayude a tomar decisiones durante el trayecto.

