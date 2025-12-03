Los nueve elementos que debe tener en el kit de carretera para que no lo multen

Mantener precaución al conducir y mantener un kit de carretera de forma óptima es esencial en todo momento. Foto: Pixabay

Llega el fin de año y, con él, las maletas listas, los planes familiares y los viajes por carretera. Miles de colombianos salen de sus ciudades para disfrutar de las fiestas de diciembre o unas vacaciones, pero antes de poner el vehículo en marcha, hay un detalle que no se puede pasar por alto: el kit de carretera.

Tenerlo completo y en buen estado no solo es una medida de seguridad, sino una obligación legal.

¿Qué debe tener el kit?

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, contenida en el Código Nacional de Tránsito, ningún vehículo puede circular por las vías del país sin portar el siguiente equipo de prevención y seguridad:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo. Una cruceta. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Un botiquín de primeros auxilios. Un extintor. Dos tacos para bloquear el vehículo. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Llanta de repuesto. Linterna.

Además, la norma aclara que ningún vehículo puede circular con defensas rígidas diferentes a las instaladas originalmente por el fabricante, salvo que sean técnicamente similares, según lo dispuesto por la Sentencia C-529 de 2003 de la Corte Constitucional.

Recomendaciones de la Secretaría de Movilidad

Más allá de cumplir con la ley, la Secretaría de Movilidad recuerda que la prevención es clave para un viaje seguro. Antes de conducir:

Revisa el estado técnico-mecánico del vehículo y realiza mantenimiento preventivo.

Asegúrate de tener a la mano toda la documentación: licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes .

Descansa lo suficiente para evitar microsueños durante el trayecto.

Conduce libre de alcohol y sustancias psicoactivas .

Respeta las normas de tránsito y no excedas los límites de velocidad.

Estas recomendaciones, junto con un kit completo y en buen estado, pueden marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un contratiempo en la vía.

