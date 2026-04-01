¿Qué significa frenar con motor y cuándo se debe usar?

Frenar con motor no depende únicamente del pedal de freno. Foto: freepik

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Hay técnicas de conducción que no siempre se enseñan de forma directa, pero que marcan la diferencia cuando se trata de seguridad, control y cuidado del vehículo. Una de ellas es el frenado con motor, un recurso sencillo que, bien aplicado, ayuda a manejar mejor en condiciones exigentes y a reducir el desgaste mecánico.

Mucho más que pisar el freno

Frenar con motor no depende únicamente del pedal de freno. En realidad, es una técnica que aprovecha el funcionamiento del motor, la transmisión y la tracción para reducir la velocidad del vehículo.

Cuando se baja el cambio de la caja, el motor aumenta su régimen de giro y genera una resistencia natural que retiene el vehículo. Es decir, en lugar de depender exclusivamente de los frenos, el mismo conjunto mecánico ayuda a desacelerar.

El mejor aliado en las bajadas

Si hay un escenario donde esta técnica cobra todo el sentido, es en las bajadas. En este tipo de trayectos, mantener el pie constantemente sobre el freno puede generar un sobrecalentamiento de discos y pastillas, reduciendo su efectividad.

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¿Qué se gana al usar esta técnica?

Aplicar correctamente el frenado con motor aporta beneficios claros en el funcionamiento del vehículo:

Reduce la fatiga de discos y pastillas, especialmente en recorridos largos o con desnivel.

Mantiene la tracción, ya que el vehículo sigue engranado y en control.

Reduce el consumo de gasolina, ya que el sistema corta la inyección al soltar el acelerador.

Es útil en descensos prolongados.

Contribuye a alargar la vida útil del sistema de frenos.

Así puede aplicar esta técnica sin cometer errores

Estas recomendaciones ayudan a sacarle el máximo provecho:

Reducir las marchas de manera progresiva, pasando de un cambio alto a uno más bajo en secuencia. Esto ayuda a mantener el control del régimen del motor.

Vigilar el tacómetro, ya que es la referencia clave para evitar sobre revolucionar el motor.

Entender que el frenado con motor es un apoyo, no un reemplazo del sistema de frenos.

Evitar rodar en neutro, porque se pierde la retención del motor y se reduce la estabilidad.

Mantener una velocidad controlada, lo que disminuye el esfuerzo necesario para desacelerar.

Frenar con motor no es una técnica exclusiva de conductores expertos, pero sí es una práctica que demuestra conocimiento del vehículo. Integrarla en la conducción, sobre todo en carretera o terrenos difíciles, permite tener mayor control, cuidar los componentes y manejar mejor.