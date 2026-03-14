¿Qué significa la señal de triángulo invertido, rojo y vacío y qué pasa si no se acata?

Además de la señal vertical, el conductor puede encontrar otros elementos que ayudan a interpretar mejor lo que ocurre en ese tramo de la vía. Foto: Pexels

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Las señales de tránsito cumplen un papel importante para ordenar la circulación y orientar a los conductores sobre cómo actuar en cada punto de la vía. Por eso, cuando se conduce, no solo es importante llevar los documentos al día, sino también prestar atención a peatones, ciclistas, los límites de velocidad y, por supuesto, a las señales preventivas, informativas y reglamentarias.

¿Qué significa el triángulo rojo en las carreteras?

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, la señal del triángulo invertido de borde rojo y fondo blanco corresponde exactamente a la misma indicación del “Ceda el paso”. La diferencia es que en este caso la señal aparece sin el texto, pero mantiene el mismo significado dentro de la señalización vial.

El experto explica que en algún momento surgió la idea de que esta señal pudiera reconocerse únicamente por su forma, algo similar a lo que ocurre con la señal de “Pare”, que se identifica fácilmente por su diseño octagonal incluso sin necesidad de leer la palabra. Bajo ese mismo principio, se planteó que el triángulo invertido también podría comunicar la instrucción de ceder el paso sin llevar texto en su interior.

Su presencia es común en intersecciones, accesos a avenidas principales o puntos donde una vía secundaria se conecta con otra de mayor flujo. En estos casos, el conductor debe disminuir la velocidad, observar el tránsito que se aproxima y avanzar únicamente cuando tenga la certeza de que puede hacerlo sin interferir con los demás vehículos.

Además de la señal vertical, el conductor puede encontrar otros elementos que ayudan a interpretar mejor lo que ocurre en ese tramo de la vía. Por ejemplo, demarcaciones en la carretera como líneas o flechas pintadas sobre el asfalto que complementan la información y orientan la maniobra que debe realizarse.

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¿Cuál es la multa por no acatar el “ceda el paso”?

De acuerdo con Mahecha, ignorar una señal de “Ceda el paso” está catalogado como la infracción C30 en la normativa de tránsito colombiana. Esta conducta implica una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que en 2026 corresponde aproximadamente a COP 875.452.