¿Qué significa un triángulo blanco pintado en calles o carreteras y qué debe hacer al verlo?

También puede encontrarse como un triángulo rojo y blanco instalado en un poste. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En Colombia, hablar de movilidad es hablar de señales de tránsito. Están en cada esquina, en cada cruce y en cada vía del país, y aunque muchas veces se vuelven parte del paisaje, lo cierto es que cada una tiene una función muy concreta.

Una de esas señales que suele pasar inadvertida es el triángulo blanco pintado sobre el asfalto. Según James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, este símbolo corresponde a la señal de “Ceda el paso”, que también puede encontrarse como un triángulo rojo y blanco instalado en un poste. Esto significa que los conductores que se aproximan a una intersección o una conexión con otra vía deben ceder la prioridad a los vehículos que circulan por la vía principal.

¿Cuál es la diferencia entre “Ceda el paso” y “Pare”?

Ambas señales buscan evitar choques en intersecciones, pero la diferencia tiene implicaciones directas en la conducción. El “Pare”, por ejemplo, obliga a detener el vehículo por completo antes de la intersección. Solo cuando no exista ningún riesgo, se puede retomar la marcha.

Por su parte, el “Ceda el paso” es más flexible, pero no menos importante. Indica que se debe reducir la velocidad y estar listo para detenerse si es necesario. Su función es permitir que otros vehículos que tienen prioridad continúen sin interrupciones, evitando congestiones o maniobras bruscas.

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Ignorar la señal puede salir costoso

Pasar por alto esta señal corresponde a la infracción C30, relacionada con no atender una señal de “Ceda el paso”, y tiene una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponde aproximadamente a una multa de COP 633.200.

Además, existen incentivos para quienes atienden el comparendo dentro de los plazos establecidos:

Dentro de los primeros 5 días hábiles, el descuento puede ser del 50 %, siempre que se realice el curso pedagógico.

Entre el día 6 y el 20 hábil, el descuento baja al 25 %, también con curso obligatorio.

Del día 21 al 30, se debe pagar el 100 % sin descuento.

Después de ese punto, empiezan los intereses y el riesgo de cobro coactivo.