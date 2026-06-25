Líquido refrigerante verde o rojo: ¿para qué sirve cada uno y qué pasa si se mezclan?

El trabajo del refrigerante consiste en absorber el calor generado por el motor y proteger componentes metálicos contra la corrosión y la oxidación. Foto: Magnific

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Abrir el capó y encontrar un líquido verde o rojo dentro del depósito del refrigerante puede hacer pensar que la diferencia es solo estética, pero no, detrás de esos colores hay fórmulas distintas, tecnologías específicas y hasta periodos de vida útil que pueden influir directamente en la salud del motor.

El trabajo del refrigerante consiste en absorber el calor generado por el motor y proteger componentes metálicos contra la corrosión y la oxidación, una función que depende directamente de los aditivos incluidos en su formulación.

Muchos conductores creen que cualquier refrigerante sirve para cualquier carro y que, si el nivel baja, basta con completar con otro color o incluso con agua. Sin embargo, una decisión aparentemente pequeña puede terminar afectando el sistema y generar problemas mecánicos con el tiempo.

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Refrigerante rojo o verde ¿qué cambia realmente?

Según Lubral, empresa especializada en lubricantes, el color se utiliza para identificar el tipo de tecnología o aditivo empleado en el refrigerante. Los expertos de la marca señalan que el refrigerante rojo corresponde a un refrigerante orgánico de base fosfatos con tecnología OAT (Tecnología de Ácido Orgánico de Fosfato). Su principal característica es la larga duración, puede alcanzar una vida útil cercana a siete años o entre 100.000 y 140.000 kilómetros.

Por su parte, el refrigerante verde, es uno de los más conocidos y utilizados. Según Lubral, emplea tecnología IAT (Tecnología de Ácido Inorgánico) y está formulado con etilenglicol y aditivos bajos en silicatos para reducir la oxidación y la corrosión de materiales como aluminio, hierro fundido, cobre y latón. Su vida útil es considerablemente más corta frente a otros refrigerantes modernos, puede durar un año o cerca de 20.000 kilómetros.

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El error que muchos cometen

Cuando el nivel del refrigerante se agota, algunos conductores optan por agregar agua o completar con cualquier otro líquido disponible. No obstante, expertos de Mitsubishi Motors Colombia advierten que esta práctica no es recomendable, excepto en una situación de emergencia.

La marca explica que mezclar agua con el refrigerante puede alterar las propiedades del fluido y favorecer la formación de partículas dentro del sistema, reduciendo su capacidad de trabajo.

El problema también aparece cuando se combinan refrigerantes de diferentes tipos o colores. Según Mitsubishi, mezclarlos puede afectar la protección anticorrosiva y el rendimiento general del sistema de enfriamiento.