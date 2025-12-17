Recomendaciones para frenar correctamente un carro con caja automática

En los carros automáticos hay varios factores técnicos que vale la pena entender. No todos frenan igual ni responden de la misma manera, y gran parte de esa diferencia está en el tipo de transmisión. Foto: Pexels

Los carros con caja automática continúan ganando terreno frente a los de transmisión mecánica, en buena medida por la comodidad que ofrecen al conductor. Sin embargo, esa facilidad también ha llevado a que muchos usuarios no tengan del todo claro cómo operarlos correctamente, en especial cuando se trata de frenar, un punto crítico para la seguridad.

Y es que, aunque pueda parecer que todo se reduce a pisar el pedal de freno, en los carros automáticos hay varios factores técnicos que vale la pena entender. No todos frenan igual ni responden de la misma manera, y gran parte de esa diferencia está en el tipo de transmisión.

Según Carlos Badillo, asesor experto de Renault, una de las mayores distinciones frente a un carro mecánico está en la posibilidad de apoyarse en el freno de motor. “En un carro con caja manual, el conductor puede reducir la velocidad manteniendo una marcha baja, aprovechando la resistencia natural del motor. Es lo que comúnmente se conoce como “cajear”, una práctica que combina el uso del freno con una correcta gestión de los cambios y que depende, en buena medida, de la habilidad del conductor", señaló el experto.

En los automáticos, el panorama cambia. Aquí los cambios de marcha no los decide el conductor, sino la lógica del sistema, lo que limita (y en algunos casos elimina) la posibilidad de usar el freno de motor como apoyo. En la mayoría de estas configuraciones, explica Badillo, la tarea de detener el vehículo recae casi por completo en el sistema de frenos, ya sea que cuente con discos o campanas.

Eso sí, no todas las cajas automáticas se comportan igual. Algunas ofrecen un margen mayor de control. Por ejemplo, las transmisiones de doble embrague (DCT) permiten gestionar parcialmente los cambios, lo que hace posible usar el freno de motor en determinadas situaciones. En cambio, las cajas CVT no tienen piñones tradicionales, sino un sistema que varía de forma continua la relación de transmisión. En estos casos, la reducción de velocidad depende totalmente de la electrónica, sin una intervención real del motor en el proceso de frenado.

Para Badillo, todo se resume en conocer qué tipo de transmisión tiene el vehículo. “En cajas secuenciales o DCT, donde sí existe piñonería, es viable transferir parte de la energía del motor a las ruedas para ayudar a desacelerar. En transmisiones más delicadas, como las CVT, intentar replicar esa técnica no solo resulta inútil, sino que puede generar un desgaste innecesario”, comentó.

Consejos para frenar un carro con caja automática

Badillo reúne algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta:

Anticipar la frenada

En un automático es necesario leer el tráfico con tiempo, ya que, al no contar siempre con el apoyo del freno de motor, anticiparse permite frenar de forma progresiva y evitar detenciones bruscas.

Evitar usar el cambio como freno si la caja no lo permite

En transmisiones como las CVT, intentar forzar reducciones para frenar no es recomendable. En estos casos, el sistema está diseñado para que la desaceleración dependa del freno y de la gestión electrónica.

Aprovechar los modos de manejo cuando estén disponibles

Algunos carros automáticos cuentan con modos como “L”, “S” o manejo secuencial. En bajadas prolongadas, estos modos pueden ayudar a controlar la velocidad, siempre que el fabricante lo permita.

No poner la palanca en neutral para frenar

Pasar a neutro elimina la retención natural del sistema y puede reducir el control del vehículo. Lo correcto es mantener la palanca en “D” y frenar con normalidad.

En pendientes, usar el freno con apoyo del vehículo

En descensos largos, es preferible combinar el freno con un modo de conducción adecuado, evitando frenar de forma constante para no sobrecalentar el sistema.

Mantener el sistema de frenos en buen estado

Revisar periódicamente pastillas, discos, líquido de frenos y sensores. En un automático, el sistema de frenos puede trabajar más, por lo que su mantenimiento cobra aún mayor importancia.

