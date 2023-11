Renault Kardian: en Colombia para 2024 y el primero de ocho que presentarán a 2027

Kardian se fabrica en Brasil, donde estará disponible a partir de abril de 2024. A Colombia llegará tiempo después, en ese mismo año. / Cortesía: Renault

Renaulution. La estrategia que el grupo Renault inició en 2021, con la que ha transformado sus operaciones y su identidad de marca, consta de tres fases: Resurrection, Renovation y Revolution. Con la primera, en 2022, se hizo rentable. La segunda trajo consigo a Mobilize —con servicios de tecnología integrada para seguros, financiación y gestión de flota, entre otros— y dará vida a ocho nuevos modelos fuera de Europa. El tercero integra el mundo digital, software y economía circular y busca consolidar esta empresa automotriz en una de la siguiente generación.

Por el momento, para la mayoría de regiones fuera de Europa, la segunda fase de la Renaulution tiene a un pionero que estrena nombre, cara y estructura. Se llama Kardian, fue diseñado en el Centro de Diseño del fabricante en Brasil e incorpora la plataforma CMF, que augura el futuro del fabricante ya que puede adaptarse a diferentes dimensiones y tipos de propulsión híbridos.

Kardian es la punta de lanza de Renault fuera de Europa. Fue develado la última semana de octubre, en Río de Janeiro. Siguiendo la corriente global, es un SUV. Por el momento, a combustión. Funcionaría a gasolina. Las cifras y especificaciones para Colombia llegarán, posiblemente, el próximo año, ya que la marca hace pruebas a escala local. Se sabe que será turboalimentado y tendrá una caja de doble embrague. Es el primero de ocho vehículos que el rombo presentará hasta 2027.

Ariel Montenegro es el director general de Renault-Sofasa, una de las tres plantas de los galos en América. En diálogo con El Espectador, el directivo habló sobre la llegada de Kardian, su importancia y el impacto de este lanzamiento en Colombia, desde donde próximamente se despacharán unidades del compacto Kwid.

¿Qué representa Kardian para Renault?

Kardian es el primer vehículo de una saga de productos que está lanzando Renault. Muestra la intención de la marca en llevar una nueva plataforma a América Latina, junto a un nuevo sistema de propulsión turbo y una nueva caja. Cuenta con una novedosa arquitectura electrónica que nos permite acoplar a los sistemas de seguridad activa con Adas y ayudas a la conducción que son una revolución para lo que la marca tenía y que ahora vamos a democratizarlos en este segmento. Kardian será la punta de la lanza de esta renovación de productos en un momento donde la industria atraviesa la transición energética como un desafío y esta plataforma nos va a permitir desde motores térmicos muy eficientes hasta una electrificación que llegará en su debido momento.

¿Reemplazará a algún modelo actual?

No, viene a complementar el portafolio. Claro que hay modelos que están en un momento de vida distinto y los carros tienen ciclos de siete, ocho o nueve años, dependiendo del producto. En su debido momento se llegará el fin de vida de algunos de los productos que tenemos hoy y hará el relevo. No viene a reemplazar ningún modelo, no vamos a parar la comercialización de Stepway cuando se lance el carro.

Háblenos sobre la nueva plataforma.

Llamamos a esta nueva plataforma Common Modular Family (CMF). Permite producir carros de cuatro a cinco metros de largo, y entre 2,6 a tres metros de distancia entre ejes. Kardian es el primer producto con ella y toma componentes de algunos carros conocidos en otras partes del mundo, como el Clio 5 en Europa, con el que comparte el eje trasero, así como el sistema de transmisión.

Cuando presentaron Duster turbo comunicaron que habían recorrido miles de kilómetros de prueba con ese motor y aseguraron que funcionaba con gasolina corriente. ¿Han hecho lo mismo con Kardian?

Sí, se está haciendo lo mismo con Kardian y no solamente en Brasil. Si bien va a ser producido en este país, antes de su comercialización en Colombia estamos recorriendo rutas en territorio nacional y haciendo la puesta a punto y las configuraciones finales. Tanto en la configuración del motor como también de la suspensión, del sistema de freno, dándole rodaje y kilometraje a esa nueva caja de velocidad que estamos incorporando en este vehículo. Todo eso lo vamos a hacer antes de su lanzamiento.

¿El ensamble de Kwid en Colombia fue una medida estratégica para alivianar cargas y fabricar Kardian en Brasil?

Sí, es parte de la estrategia que busca que cada planta tenga un rol de producción y exportación para América Latina. También tener una sinergia entre países. Kwid es un vehículo que se vende muy bien en Brasil, pero también se vende muy bien en otros mercados y necesitábamos ubicarlo más cerca de ellos y por eso tomamos la decisión de llevar su producción a Colombia para todos los mercados de la región a excepción de Brasil, desde Argentina hasta México.

Esta plataforma permite la incorporación de muchas tecnologías. ¿Está en sus planes que Kardian sea su primer híbrido?

Está en los planes que esta plataforma sea híbrida. No estamos diciendo que va a ser Kardian en el primer híbrido, probablemente se vean otros antes.

Con Adas, motor turbo y transmisión de doble embrague, Kardian podría alejar a Renault de la idea que se tiene de la marca como una de volumen…

Bueno, cuando sea el momento oportuno de lanzamiento y anunciemos el precio, vamos a ver que está en una franja de precios que hoy hace volumen. Claro, no es el segmento de volumen de Kwid o del Sandero actual, pero sigue siendo un segmento de volumen, no es uno de nicho.

¿Qué proyecciones tiene Renault del mercado en Colombia el otro año?

En cantidad de unidades, vemos que este año terminará con entre 160 y 165.000 unidades (sin contar buses ni camiones), que es tal vez el mercado más bajo de los últimos 15 años. Proyectando un 2024 estable, estamos trabajando con un mercado estable para poder operar en el 2024 con un esquema de negocio en condiciones saludables y no apostar a un crecimiento rápido que no lo vemos en el corto plazo.