Rutas recomendadas para comenzar el año en moto desde Bogotá

Conozca las rutas recomendadas, de dificultad media-baja y entre 40 y 140 kilómetros, son ideales para principiantes en carretera. Foto: Royal Enfield

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Explorar la sabana de Bogotá en motocicleta es una opción enriquecedora, perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de paisajes únicos. Royal Enfield ofrece recomendaciones para que los motociclistas principiantes vivan una experiencia segura y placentera en su primera salida. Las rutas sugeridas, con distancias de entre 40 y 140 kilómetros y una dificultad media-baja, son ideales para iniciarse en la conducción por carretera.

La seguridad en la conducción comienza con el respeto por las normas de tránsito, como los límites de velocidad y las señales viales. Estas prácticas no solo protegen al motociclista y a quienes comparten la vía, sino que también favorecen una experiencia de manejo más tranquila y provechosa al reducir el estrés y permitir una conexión más auténtica con el entorno. Amaury Layolle, gerente de Royal Enfield Latam, destaca que disfrutar del viaje es tan importante como alcanzar el destino, promoviendo un estilo de conducción pausado y consciente.

“Mantener la motocicleta en condiciones óptimas es fundamental para garantizar trayectos seguros. En línea con este objetivo, Royal Enfield ha implementado el programa Do It Yourself (DIY), diseñado para capacitar a los motociclistas en la revisión de los componentes más importantes antes de cada salida”, señala Layolle.

Este programa incluye la verificación de los frenos, asegurando el buen estado de pastillas y discos para una respuesta adecuada; el funcionamiento correcto de las luces, incluyendo faros y direccionales, para garantizar visibilidad; y la revisión de la presión y el desgaste de las llantas, factores que influyen directamente en la estabilidad y el manejo.

Además, la marca organiza campañas de servicio gratuitas que permiten a los conductores realizar diagnósticos preventivos con técnicos expertos, fortaleciendo la confianza y la seguridad en cada trayecto. Estas iniciativas reflejan una cultura de conducción responsable, donde el bienestar de los motociclistas y la calidad de la experiencia en la ruta son prioridades esenciales.

Le puede interesar: La Himalayan 450 y el fenómeno que dejó cifras históricas a Royal Enfield en 2024

Recomendaciones durante el viaje en moto

Según Layolle, Para garantizar un viaje seguro y placentero en motocicleta, es fundamental tener en cuenta una serie de recomendaciones que abarcan desde la preparación previa hasta el desarrollo del trayecto. A continuación, se presentan algunos aspectos clave para optimizar la aventura en moto.

Viaje liviano: Lleve únicamente lo necesario y deje espacio para lo inesperado.

Inspección previa del vehículo: Verifique el estado de los frenos, luces, presión de las llantas y el nivel de aceite para garantizar un desempeño óptimo de la motocicleta.

Kit de emergencia: Incluya un botiquín de primeros auxilios, herramientas básicas y una linterna para afrontar cualquier imprevisto.

Cuidado del entorno: Respete el medio ambiente dejando cada sitio visitado en mejores condiciones que como lo encontró.

Organización previa al viaje: Reúnase con sus acompañantes con antelación para coordinar detalles y garantizar un inicio puntual.

Alimentación e hidratación: Opte por comidas ligeras antes del viaje y manténgase hidratado durante todo el recorrido.

Pausas programadas: Realice descansos periódicos para evitar el agotamiento y verifique la ubicación de estaciones de gasolina antes de partir.

Conducción responsable: Respete los límites de velocidad y extreme precauciones en curvas y zonas montañosas.

De acuerdo con Layolle, la planificación anticipada de la ruta es fundamental, especialmente en trayectos extensos o en zonas de baja afluencia. Para garantizar una experiencia más segura y eficiente, se recomienda identificar previamente las estaciones de gasolina y las áreas de descanso disponibles a lo largo del camino.

También es útil utilizar aplicaciones o mapas que permitan calcular distancias entre puntos clave y llevar siempre un kit básico de herramientas y mantenimiento para manejar posibles imprevistos.

En cuanto a accesorios, además del casco y la chaqueta, es fundamental incluir elementos que aumenten la seguridad durante viajes largos. Algunos de ellos son:

Pantalones y guantes con protecciones certificadas : Diseñados para salvaguardar articulaciones y extremidades ante posibles incidentes.

Botas de conducción : Proporcionan soporte adecuado y resistencia, esenciales para trayectos prolongados.

Equipos para climas adversos: Trajes impermeables o térmicos que permiten enfrentar cambios climáticos con comodidad y seguridad.

Le sugerimos: Motos que puede comprar en Colombia con un precio entre 4 y 6 millones de pesos

Rutas cercanas a Bogotá: opciones para disfrutar del motociclismo

Carretera hacia La Calera

Con una distancia aproximada de 20 kilómetros, esta ruta clásica ofrece una experiencia cercana a la ciudad. A lo largo del trayecto, se pueden apreciar vistas panorámicas de Bogotá mientras se recorren suaves curvas rodeadas de paisajes naturales. Es una excelente elección para quienes buscan perfeccionar sus habilidades en curvas.

Recomendación: Inicie el recorrido temprano, ya que esta vía tiende a ser muy concurrida los fines de semana.

Recorrido Sopó - Guatavita - Sesquilé

Este trayecto de 70 kilómetros (solo ida) combina atractivos naturales y culturales. Comienza en Sopó, conocido por sus restaurantes campestres, continúa hacia Guatavita, donde se puede admirar el embalse de Tominé, y finaliza en Sesquilé. Es una ruta tranquila, con una combinación de rectas y curvas suaves.

Recomendación: Lleve ropa abrigada, ya que las bajas temperaturas son frecuentes en esta región.

Ruta hacia La Vega

Con una extensión de 56 kilómetros (solo ida), esta opción es ideal para quienes prefieren climas cálidos. El recorrido incluye pendientes y curvas suaves que conducen hacia un entorno más selvático y natural. Aunque requiere algo más de esfuerzo, es una experiencia gratificante si se conduce con calma.

Recomendación: Tenga precaución con el tráfico de camiones, común en esta carretera.