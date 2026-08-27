¿Se puede cruzar un semáforo en rojo con precaución en la noche o madrugada?

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de Pare o un semáforo intermitente en rojo corresponde a la infracción D04. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando llega la noche y las calles están más solas, hay quienes piensan que pueden pasar un semáforo en rojo si reducen la velocidad, miran hacia ambos lados y comprueban que no viene ningún vehículo.

Sin embargo, la hora no cambia las normas de tránsito. Según James Jaramillo, intendente del departamento de Caldas, cruzar un semáforo en rojo constituye una infracción, aunque sea de noche o de madrugada.

El artículo 118 del Código Nacional de Tránsito contempla una excepción: los conductores pueden girar a la derecha cuando la luz está en rojo, siempre que respeten la prelación de los peatones y que no exista una señal que prohíba expresamente el giro en esa intersección.

Le puede interesar: ¿Se debe poner el freno de mano antes o después de poner la caja en P? Hay errores comunes

¿Qué pasa con los semáforos en la noche?

La confusión puede surgir porque algunas autoridades locales tienen la posibilidad de establecer que determinados semáforos funcionen de manera intermitente durante ciertos horarios.

De acuerdo con Jaramillo, esta decisión debe establecerse mediante una resolución y puede aplicarse, por ejemplo, cuando el flujo vehicular disminuye considerablemente durante la noche.

En estos casos, una intersección puede funcionar con luz amarilla intermitente en una de sus vías y luz roja intermitente en la otra. Esta última funciona como una señal de Pare, por lo que el conductor debe detenerse antes de continuar.

Por eso, un semáforo en rojo fijo no se puede cruzar simplemente porque sea de noche, haya poco tráfico o el conductor tome precauciones. La situación es diferente cuando la autoridad ha establecido que el semáforo opere de manera intermitente.

Le recomendamos leer: Mujeres y motociclismo en Colombia: la comunidad que sigue creciendo

¿Cuál es la multa por pasar un semáforo en rojo en 2026?

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de Pare o un semáforo intermitente en rojo corresponde a la infracción D04.

La multa en 2026 tiene un costo de COP 1.266.100.