¿Se puede parquear en una bahía? Esto dice la norma

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En muchas calles de las ciudades colombianas es común ver bahías a un costado de la vía. Para algunos conductores representan un lugar “natural” para dejar el carro por unos minutos. Sin embargo, la norma no siempre lo permite y el hecho de que exista una bahía no significa automáticamente que esté habilitada para estacionar.

De acuerdo con Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, la existencia de una bahía por sí sola no habilita el parqueo. Para el experto, la norma establece que un vehículo puede estacionarse en una bahía únicamente cuando esta esté señalizada como zona de parqueo, por ejemplo, mediante las conocidas zonas azules o señalización específica que autorice el estacionamiento.

En otras palabras, si la bahía no está marcada como espacio permitido para parquear, el conductor no debería dejar ahí el vehículo, incluso si el diseño del lugar parece pensado para detenerse.

En muchas ciudades estas bahías se construyen para otros usos, como ascenso y descenso de pasajeros, zonas de carga y descarga o espacios operativos para el transporte público.

La infracción por parquear donde no está permitido

Dejar el vehículo en un lugar no autorizado sigue siendo una de las conductas más sancionadas por las autoridades de tránsito en Colombia.

Esta falta corresponde a la infracción C02, que contempla una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, el valor aproximado de la sanción es de COP 633.200, y además puede implicar la inmovilización del vehículo.

Por eso, cuando observe una bahía en la vía, estacionar sin autorización puede terminar en comparendo.

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Lugares donde está prohibido parquear, incluso sin señalización

El artículo 76 del Código Nacional de Tránsito también establece varios sitios donde está prohibido estacionar, aun cuando no exista una señal que lo indique. Entre ellos se encuentran:

Sobre andenes, zonas verdes o espacios destinados a peatones, recreación o conservación.

En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce.

En vías principales o colectoras cuando exista restricción por horarios o tipo de vehículo.

En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos y en sus accesos.

En zonas reservadas para ciertos vehículos, como paradas de transporte público o espacios para personas con discapacidad.

En carriles exclusivos para transporte masivo.

En ciclorrutas o carriles con prioridad para bicicletas.

A más de 30 centímetros de la acera.

En doble fila o frente a hidrantes, garajes o accesos para personas con discapacidad.

En curvas.

En lugares donde se interfiera la salida de otros vehículos estacionados.

En cualquier punto donde la autoridad de tránsito lo prohíba.

La recomendación para evitar comparendos

Ante la duda, lo más recomendable es verificar siempre la señalización del lugar antes de estacionar. Si la bahía no cuenta con marcas o señales que autoricen el parqueo, lo más seguro es asumir que no está habilitada para ese uso.