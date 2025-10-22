Los siete errores más comunes de los motociclistas en los trancones

Cada año pierden la vida más de 5.000 motociclistas en Colombia, lo que equivale a cerca de 14 fallecimientos diarios. Foto: pexels

Moverse entre los carros es, sin duda, una de las principales ventajas de andar en moto. Esta agilidad permite avanzar mientras los demás permanecen atrapados en el tráfico; sin embargo, también puede convertirse en un riesgo cuando se toman decisiones impulsivas o se ignoran las normas básicas de seguridad.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cada año más de 5.000 motociclistas pierden la vida en Colombia, lo que equivale a cerca de 14 fallecimientos diarios. Este grupo representa aproximadamente el 60 % de las muertes por siniestros viales, una cifra que refleja su alta vulnerabilidad en las carreteras.

Por eso, más allá de la destreza para moverse entre vehículos, lo esencial es mantener la calma, conducir con responsabilidad y priorizar el autocuidado. Cada maniobra debe realizarse pensando no solo en la propia seguridad, sino también en la de quienes comparten la vía: conductores, peatones y ciclistas.

Identificar los errores más comunes que se cometen en los trancones es el primer paso para cambiar hábitos, mejorar la convivencia y, sobre todo, garantizar que el recorrido termine de la mejor manera posible.

