Todo sobre Expo2Ruedas: agenda, entradas y recomendaciones

Del 23 al 26 de octubre, Corferias se convertirá en el epicentro para los apasionados por las motocicletas. En su segunda edición, Expo2Ruedas regresa a Bogotá bajo la organización de Prisma Gestión Empresarial, Fenalco y Corferias, con una propuesta renovada que reunirá innovación, experiencias en pista y las más recientes tendencias del sector.

De acuerdo con Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias, este crecimiento refleja el buen momento que atraviesa el sector. Según cifras de Fenalco y la Andi, entre enero y agosto de 2025 el mercado de motocicletas registró un incremento del 35,2 % en nuevas matrículas frente al mismo periodo del año anterior.

En ese contexto, Guillermo Pajón, creador y director del evento, explicó en diálogo con El Espectador que esta edición será un punto de encuentro clave para fabricantes, marcas, distribuidores y aficionados. Además, subrayó que el evento busca promover las nuevas tendencias de movilidad sostenible que están marcando el rumbo del transporte en dos ruedas.

El directivo destacó que esperan recibir cerca de 60.000 asistentes, una cifra que tendrá un impacto positivo en la economía y el turismo de la ciudad. “Contaremos con visitantes internacionales de 25 países, lo que fortalecerá los lazos con la industria nacional. En esta edición participarán alrededor de 180 expositores y se presentarán varios lanzamientos importantes, convirtiendo a Expo2Ruedas 2025 en una vitrina de gran proyección para el sector”, precisó Pajón.

El crecimiento de la feria también se refleja en su expansión dentro del recinto ferial, que pasó de ocupar dos pabellones en 2024 a cinco en 2025, un indicador del peso que ha adquirido esta industria en el país, tanto por su aporte económico como por su impacto social.

Lo nuevo de Expo2Ruedas 2025

Según Pajón, una de las grandes novedades de esta edición serán las dos pistas de test drive instaladas en Corferias, donde los asistentes podrán probar distintos modelos de motocicletas antes de comprarlos. “Tendremos más de siete marcas ofreciendo esa experiencia con motos a gasolina, acompañadas de sus asesores comerciales para orientar al comprador”, señaló.

El evento también le dará un protagonismo especial a la movilidad eléctrica, un tema que, según el directivo, marca una nueva etapa para la industria. El pabellón 4 estará completamente dedicado a este tipo de soluciones, donde se exhibirán motocicletas y bicicletas eléctricas, con el propósito de mostrar las alternativas más recientes en transporte urbano. “Este enfoque busca reflejar cómo el sector se adapta a las nuevas dinámicas de movilidad, especialmente en Bogotá, donde la bicicleta cumple un papel cada vez más importante”, sostuvo.

En el plano deportivo, Pajón adelantó que el público podrá disfrutar de freestyle FMX, una modalidad que no se presentaba en Colombia desde hace varios años. A esta se suman los shows de stunt -acrobacias en moto a cargo de cinco grupos profesionales-, las competencias de “ochos” y una nueva prueba de habilidad con monociclos eléctricos, pensada para acercar a los visitantes a las innovaciones en movilidad personal.

Además, la feria contará con una tarima central destinada a presentaciones artísticas, actividades de marca, exhibiciones interactivas y conciertos, todo con el objetivo de fortalecer la conexión entre las marcas y el público.

Como cierre especial, el viernes 24 de octubre estará dedicado a homenajear a la mujer motociclista, un público que gana cada vez más protagonismo dentro del sector. “Hoy las mujeres representan cerca del 35 % de las nuevas compradoras de motocicletas, y queríamos reconocer ese papel con una jornada especialmente pensada para ellas”, puntualizó Pajón.

Boletería y recomendaciones para asistir a Expo2Ruedas 2025

La feria abrirá sus puertas del 23 al 26 de octubre, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. todos los días. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla de Corferias o a través de la página web oficial de Expo2Ruedas, con un valor de COP $38.000 por persona.

Cada boleta es válida para un solo día; en caso de que el visitante salga del recinto, deberá comprar una nueva entrada para volver a ingresar.

Para disfrutar al máximo de la experiencia, la organización comparte las siguientes recomendaciones:

Mascotas: Expo2Ruedas no es un evento pet friendly . Debido al ruido, la cantidad de público y las pruebas en vivo, se recomienda no asistir con animales de compañía.

Transporte: las estaciones más cercanas al recinto ferial son Corferias.

Parqueaderos: estarán habilitados los parqueaderos Torre y Verde para el público asistente.

Vestimenta: se aconseja asistir con ropa y calzado cómodos, ideales para recorrer los pabellones y participar en las actividades.

